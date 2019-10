FC Midtjylland har de seneste to år lavet et samlet overskud på mere end 120 millioner kroner.

Ifølge Børsen kan Superligaens øjeblikkelige førerhold snart præsentere et overskud på 55,7 millioner kroner for sidste sæson.

Her sluttede FCM på andenpladsen efter FC København.

»Vi har haft nogle flotte eksempler på spillerhandler, som er en stor drivkraft i de seneste to regnskaber,« siger FCM-formand Rasmus Ankersen til avisen.

I forrige sæson leverede klubben sit hidtil bedste regnskab med et plus på 66,7 millioner kroner.

Selv om økonomien i øjeblikket hænger godt sammen i den midtjyske klub, så har det ikke altid været sådan.

Ifølge Børsen så har FCM et samlet underskud på mere end 100 millioner kroner set over de seneste 10 regnskabsår.

Sportsligt går det også godt i øjeblikket. Holdet ligger nummer et i Superligaen med et forspring på et point ned til FC København.