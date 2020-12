FCM-angriberen Ronnie Schwartz blev forleden spottet på tilskuerrækkerne under London-klubben Charltons kamp mod AFC Wimbledon.

Her sad han sammen med den engelske klubs danske milliardær-ejer, Thomas Sandgaard, og de to blev foreviget på et billede af en lokal fotograf.

Allerede i sommer var Schwartz tæt på et skifte til Charlton, som dog faldt sammen i sidste øjeblik. Men nu kan det meget vel være, at handlen kan falde på plads, når vinduet åbner i januar.

»Ja, hvad pokker lavede han i London? Siden han var der alligevel, så inviterede jeg ham ind på stadion, så han kunne se kampen,« griner den danske Charlton-ejer, Thomas Sandgaard, da B.T. spørger ham om FCM-angriberens tilstedeværelse.

Foto: Keith Gillard

Ifølge B.T.s oplysninger var det den tidligere Sønderjyske-, Randers- og Viborg-sportschef Ole Nielsen, der ledte Schwartz og Charlton i retning af hinanden allerede i sommer.



Og at Schwartz og Sandgaard kender hinanden, er ikke noget, den danske klubejer lægger skjul på.

»Vi mangler virkelig én, der kan score mål, så det er en, jeg absolut har haft kontakt med. Hans meget direkte stil tror jeg vil passe rigtig godt til os,« siger Sandgaard og tilføjer:

»Forhåbentligt kan vi komme med en god pressemeddelelse i januar, når transfervinduet åbner,« lyder det.

Ronnie Schwartz ligner en færdig mand i FCM. Foto: Henning Bagger

Ronnie Schwartz har været helt væk fra spilletiden i dette efterår for FC Midtjylland, derfor har det længe lignet, at han var fortid senest til januar.

Charlton vandt i øvrigt kampen over Wimbledon med 5-2.

Klubben spiller til daglig i den tredjebedste engelske række, hvor man med en kamp i hånden i øjeblikket ligger nummer syv. En plads fra playoff, hvor man spiller om oprykning til Championship – den næstbedste række.

Schwartz kom til FC Midtjylland i 2019 fra Silkeborg, hvor han havde bombet kasser ind. Tidligere har han spillet for en lang række Superliga-klubber som AaB, Randers, Brøndby og Esbjerg foruden ophold i Frankrig, Norge og Belgien.

Og nu venter England og London måske forude.