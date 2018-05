Det så sort ud for bare tre runder siden. Ikke sort som klubtrøjens farve. Sådan helt mørk, hvor håbet næsten var forsvundet. FC Midtjylland var fem point efter Brøndby, havde en klart dårligere målscore og skulle både besøge Brøndby Stadion og Telia Parken.

Og alligevel står de midtjyske ulve i aften med alle tiders chance for at tage klubbens andet mesterskab. Det kræver blot en sejr hjemme mod Horsens. Historien er næsten så ufattelig, at FC Midtjyllands bestyrelsesformand Rasmus Ankersen erkender, at han havde opgivet guldet.

»For ikke så mange dage siden var chancerne for guld meget lille, så det er klart, at vi er utrolig glade for, at vi står i den gunstige situation, hvor vi selv kan afgøre det. Det er selvfølgelig ikke ovre endnu. Vi har jo set før, at Horsens kan være en bananskræl. Vi skal være fuldt koncentrerede, men det er klart, at vi har følelsen af, at vi selv kan afgøre det, og at vi kan få en fantastisk aften på MCH Arena. At vi overhovedet er nået dertil efter, hvordan det så ud for ikke ret lang tid siden, det er fantastisk for klubben, synes jeg. Spillerne og trænerne skal have topkredit, specielt efter vores transfervindue,« siger Rasmus Ankersen med henvisning til vinterens salg af flere profiler som Rasmus Nissen, Filip Novak og ikke mindst stjernen Alexander Sørloth. Salg, der overskyggede, at klubben faktisk styrkede sig defensivt med Erik Sviatchenko og Bubacarr Sanneh.

Ikke desto mindre har FC Midtjylland DM-pokalen i hånden efter ikke mindst Brøndbys nedsmeltning, især i overtiden i Horsens fredag, hvor en ellers komfortabel føring på 2-0 blev formøblet, mens FC Midtjylland selv har gjort rent bord i de seneste fire kampe og givet mesterskabschancen et sidste skub.

Mens FC Midtjyllands trup sad klistret til Kian Hansens iPad og så Brøndbys blackout på vej hjem fra København efter sejren over FCK, opdagede Rasmus Ankersen det under helt rolige forhold. Meget symptomatisk for, at han mere eller mindre havde sagt farvel til mesterskabet.

»Jeg kan ikke tage TV3+ på mit engelske tv, og Brøndby spiller altid på den kanal, så det er faktisk ikke så mange af holdets kampe, jeg får set. Jeg så vores egen kamp, og så var jeg lige på vej ud for at gå tur med hunden, da Brøndbys kamp var ved at være færdig, og så kunne jeg se, at sms’erne begyndte at tikke ind fra nær og fjern med tekster som vanvittigt og vild udvikling, og så vidste jeg godt, at der var sket noget vildt i Horsens,« forklarer Rasmus Ankersen, som har haft travlt efter Horsens’ udlignende mål i fem minutter og 15 sekunders overtid.

»Jeg skulle egentlig flyve til Danmark mandag morgen (i dag, red.), for vi havde jo ikke regnet med, at det her ville ske, så nu har vi plan B i gang, og vi får også de engelske ejere med til kampen.«

Du havde lagt guldet til side?

»Ja, det her er en stor overraskelse. Vi havde fem point op til Brøndby og en dårligere målscore, plus at vi skulle møde Brøndby og FCK ude, så der skulle ske noget vildt for, at det skulle lykkes, men jeg tror, at sejren i Brøndby gav os et mentalt overskud og tro på, at vi kunne gå ud i Parken og gøre det samme. Det er klart, at det er en lettere psykologisk situation at komme i, når man jagter, end når man har ført i lang tid og lige pludselig kan se, at dem bagved kommer nærmere. Hvis man siger, at kampene normalt bliver afgjort på 20 procent af det mentale, er det måske 80 procent nu, hvor det er de sidste kampe, og der virkelig er tryk på. Det var sådanne ting, der gjorde, at vi troede på, vi kunne lave overraskelsen, men det var hele tiden ude af vores egne hænder indtil fredag. For os er det her plan B, for vi havde ikke forventet det.«

Der er blevet talt meget om, at I i den periode har brugt en masse spin. Hvordan tror du, det har påvirket Brøndby og givet holdet gummiben?

»Det er en del af spillet, at når det skal afgøres, prøver man at spinne tingene lidt til egen fordel, og det foregik også dengang, vi vandt mesterskabet, og vi kæmpede med FCK. Jeg ved ikke, hvor meget det har påvirket i Brøndby, men man forsøger jo.«

I havde ikke flere knapper at trykke på for en uges tid siden, men det har jo virket?

»Nej, som jeg siger, vi har forsøgt ligesom at … Det har egentlig ikke været fake. Vi har jo ikke rigtig haft noget at tabe i den situation, vi har været i. Også med tanke på vores transfervindue føler vi, at vi har vundet på så mange parametre i år. Vi kommer til at præsentere det største overskud nogensinde i klubbens historie, med adskillige meter endda, og vi har spillet med en større procent af vores akademispillere. Så vi føler, vi har vundet på mange parametre, og guldet var ligesom det sidste, og selv om det så svært ud, har vi haft en afslappet tilgang til det og følt, at vi har alt at vinde.«

I er også blevet skudt i skoene, at I mere har fokuseret på Brøndby, når I har fået taletid. Synes du også, at I har gjort det i forhold til spin?

»Selvfølgelig følger man med, og det bliver en floskel at sige, at man bare fokuserer på sig selv. Vi forsøger at give noget af os selv, når det går godt, og når det går dårligt. Det er vores stil i Midtjylland. Og selv efter vores transfervindue sagde vi, at vi går efter mesterskabet. Det har ligesom også presset os selv, at vi har sagt de ting. Det har været og er et historisk parløb mellem Brøndby og Midtjylland, og jeg tror ikke, nogen af holdene havde været lige så gode uden den anden til at presse sig,« forklarer Rasmus Ankersen, der understreger, FC Midtjylland endnu ikke har vundet noget, og at det stadig kan gå galt.

»Horsens er et tricky hold at spille imod, fordi holdet kan skabe chancer ud af ingenting. Vi skal være maksimalt på dupperne, hvis vi skal have den sejr. Men det er klart, at chancen for mesterskabet er markant større, end den var for få dage siden. Lige nu er vi bare glade for, at vi har chancen for at afgøre det selv. Hvis vi skal fortjene at vinde mesterskabet, skal vi også kunne afgøre det. Det går vi efter.«

Er det her større for dig end i 2015, da I vandt klubbens første mesterskab?

»Ja, det tror jeg faktisk, at det er. Hvis det sker. For op til mesterskabssæsonen forsøgte vi at bygge på det fundament, der var lagt, og vi var ikke i stand til at bygge videre på det mesterskab og momentum. Vi var selvfølgelig i Europa League, men vi blev nødt til at skære i nogle budgetter, og vi har brugt to år på at bygge op både på og uden for banen, så jeg føler, at vi har truffet nogle rigtige og store beslutninger. Hvis man husker på, hvor vi var for et år siden, da vi havde tabt 0-3 til Lyngby på hjemmebane og sluttede som nummer fire, og vi så står her i dag, er jeg stolt af, at vi har haft modet og troen på at holde fast i vores koncept – også i svære perioder. Så vi vil være rigtig stolte, hvis vi ender med at vinde guldet,« slutter FC Midtjylland-bossen.