FC Midtjyllands fans kendte måske ikke meget til tyske Dominick Drexler, der i maj blev offentliggjort som ny mand i klubben.

Men siden skiftet fra Holstein Kiel i 2. Bundesliga, hvor Drexler i sidste sæson var en markant profil, har de midtjyske fans formentligt glædet sig rigtig meget til at se den 28-årige midtbanespiller i aktion.

Det bliver dog måske slet ikke tilfældet. Ifølge Tipsbladet er der nemlig allerede så stor interesse fra en række Bundesliga-klubber, at et videresalg af Drexler ganske enkelt kan vise sig for attraktivt at takke nej til.

Ifølge mediet er det Mainz, der er pågående for at hente Drexler retur til Tyskland, og de skulle således allerede have budt på spilleren. Midtjylland skulle dog kun være interesserede i at sælge Drexler videre, hvis de kan fordoble den købspris, de selv lagde før sommerferien.

Ifølge B.T. Sports oplysninger betalte Midtjylland 18 millioner kroner for at hente Drexler i den nordtyske klub, der var tæt på at rykke op i Bundesligaen, hvor man tabte de afgørende playoff-kampe til Wolfsburg.