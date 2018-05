Brøndbys tyske cheftræner, Alexander Zorniger, har aldrig gjort noget som helst for at lægge skjul på, at hans absolutte drømmespiller er midtbanedynamoen Dominik Kaiser, der netop har forladt den tyske topklub RB Leipzig.

Og står det til Brøndby-træneren, fortsætter 29-årige Kaiser sin karriere på den københavnske vestegn. Zorniger rejste i den seneste weekend til Leipzig for at overvære Kaisers afskedskamp, og i den forbindelse afslørede han over for RBlive, at interessen i Dominik Kaiser stadig er varm.

»Vi er interesserede. Og vi vil drøfte det snarest. Og var det op til mig, så behøver han ikke længere spille uden mig,« understregede Zorniger, der for en håndfuld år siden trænede den løbestærke midtbanespiller i RB Leipzig.

Og Dominik Kaiser lagde over for RBlive heller ikke skjul på, at et skifte til Brøndby er en mulighed - primært på grund af det tætte personlige forhold til Alexander Zorniger.

»Vi har et specielt forhold og ikke bare på grund af vores fælles succes i Leipzig. Han (Zorniger, red.) førte mig fra ungdomsfodbold op i voksenrækkerne. Derfor er jeg ham meget taknemmelig. Vi er i kontakt.," fortalte Dominik Kaiser.

»Jeg vil ikke udelukke nogle ligaer. Jeg er stadig meget, meget åben. Beslutningen er endnu ikke taget, og jeg har ikke tænkt at lægge pres på mig selv.«

Men den populære tysker understregede, at han gerne bliver i Tyskland - og i forbindelse med afskedskampen ville han heller ikke udelukke, at han i fremtiden vil besøge Red Bull Arena igen.

»Måske dukker jeg op her på stadion med et andet hold. Vi må vente og se.«

Dominik Kaiser har spillet i RB Leipzig siden 2012, hvor klubben lå i Regionalliga Nordost - svarende til den fjerdebedste tyske række. Og selvom det i den forgangne sæson ikke er blevet til meget spilletid for Kaiser, fik den populære spiller en tårevædet afsked med stående klapsalver og taler. Det kom ikke bag på Alexander Zorniger.

Guldduellen Sådan spiller guldbejlerne deres sidste to kampe i sæsonen: Fredag: FCK-FCM (kl. 18)

AC Horsens-Brøndby (kl. 20)

Mandag: FCM-AC Horsens (kl. 18)

Brøndby-AaB (kl. 18)

Både Brøndby og FCM har 79 point inden de sidste to spillerunder. Brøndbys målscore er 79-34 (+45), FCMs målscore er 77-39 (+38)

»Hvis du får sådan en afsked, har du gjort alt rigtigt. Som spiller og som menneske. Han gør så meget mere for sin profession og sin klub end andre professionelle. Det er ekstraordinært.«

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech. Men i marts udtalte han om udsigten til en snart transferfri Dominik Kaiser:

»Altså hvis vores træner synes, at han er interessant, så synes vi alle sammen, at det er værd at undersøge. Men mere end det får du altså ikke ud mig.«

