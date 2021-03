OB og cheftræner Jakob Michelsen løb ind i en blå-gul mur, da man blev kørt over af Brøndby 0-3 på hjemmebane.

Nederlaget betyder, at de igen hænger med skuffen i Odense, da målet om top-seks er glippet, medmindre der sker et mirakel.

Og det var da også en tydeligt frustreret OB-træner, der stillede op til interview efter kampen med en erkendelse af, at top-seks-slaget er tabt.

»Til trods for en fornuftig indledning på kampen er jeg stærkt utilfreds med vores niveau i første halvleg, hvor Brøndby var klart bedst på alle parametre. Vi må ikke levere på et niveau, som vi gør i første halvleg,« siger Jakob Michelsen.

OB, Emmanuel Sabbi og Jakob Michelsen var aldrig tæt på mod Brøndby. Foto: Claus Fisker

Brøndby var allerede foran med tre mål ved pausen, efter man – ifølge Michelsen – var blevet »skilt ad« og »kørt ud af brættet« i første halvleg.

»Der kunne skrives en større afhandling om, hvad der var galt i første halvleg,« erkendte han og roste samtidig sit hold for at stoppe blødningen efter pausen.

Men nu er virkeligheden den, at OB skal spille for at undgå nedrykning, og Jakob Michelsens kontrakt udløber til sommer. Uden at man nu kender afløseren.

Jakob Michelsen, går I nu efter den syvendeplads, som giver adgang til en kvalifikationskamp om europæisk fodbold?

»Der skal også spilles fodbold efter runde 22 (hvor Superligaen deles op i mesterskabs- og nedrykningsspil, red.). Vi ville gerne have været i top-seks for anden gang på ti år, men det lykkedes vi ikke med. Nu kommer der en ny seksholdspulje, og der handler det så om at ende så højt som muligt, således at man formentlig kan få en kamp om at komme i Europa ligesom sidste år.«

Føler du dig sikker i dit trænersæde?

»Der er ingen garantier i fodbold, det har jeg ikke brugt så meget som et sekund på at spekulere på. Jeg har lige tabt en fodboldkamp. Det er jeg helt vildt træt af, og jeg er særlig træt af vores første halvleg. Det er ikke i dag, vi smider top-seks. Det har vi haft rigeligt med muligheder for at komme i undervejs i sæsonen. I dag møder vi et bedre hold end os på dagen.«

Du må have troet, at I var lidt tættere på?

»Jeg er skuffet over, der var så stor forskel på holdene i dag. Så stor forskel på holdene skal der ikke være.«

Din kontrakt udløber til sommer og bliver ikke forlænget. Kunne du finde på at gå selv, så man allerede nu kan få nye folk ind?

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Snakker man med andre klubber, når man er i din situation og skal finde sig en ny arbejdsgiver?

»Jeg koncentrerer mig udelukkende om at gøre det så godt som muligt i mit nuværende job.«