AC Horsens-spilleren Michael Lumb er testet positiv for coronavirus.

Det meddeler Superliga-klubben på sin hjemmeside.

Derfor er Michael Lumb sendt hjem, indtil han er symptomfri. Herefter skal der gå yderligere 48 timer, før han må deltage i træningen igen.

Backen beretter fra sygesengen, at han har det ok efter omstændighederne.

»Jeg er træt og har ondt i hovedet, men jeg har taget nogle piller, der kan holde hovedpinen nede. Ellers har jeg det okay,« siger Michael Lumb til Horsens' hjemmeside.

Den positive test ærgrer selvfølgelig sportschef Niels Erik Søndergård - men omvendt er han glad for, at Lumb er den eneste, der er testet positiv.

»Vi følger selvfølgelig protokollerne nøje, og alle spillere, trænere og ledere bliver, som protokollerne foreskriver, testet igen fredag den 16. oktober, selvom deres tests var negative. Det her er selvfølgelig en ærgerlig situation for Lumb, men vi ser det også som et udtryk for, at protokollerne virker i og med, at vi fanger et positivt tilfælde, inden vi sender spillerne i kamp,« siger Niels Erik Søndergård.

Horsens meddeler, at man som minimum må undvære Michael Lumb i søndagens udekamp mod AGF, mens 'en lægefaglig vurdering vil afgøre, om han kommer i betragtning til kampen mod FC Nordsjælland søndag den 25. oktober'.

Michael Lumb og Horsens indtager aktuelt sidstepladsen i Superligaen med et point efter fire kampe.