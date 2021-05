Det var Michael Laudrup, der sad i trænersædet helt tilbage i 2005, da Brøndby vandt det danske mesterskab. Indtil i mandags var det sidste gang, at klubben fra Vestegnen stod med guldet om halsen.

Derfor er det også en glad og begejstret tidligere cheftræner, der nu sætter ord på den forløsende triumf.

»Det er utroligt. Et hold, der har domineret i så mange år…Lige pludselig så skal der gå 16 år fra et mesterskab til et andet,« siger Michael Laudrup, der stod i spidsen for de gule og blå fra 2002 til 2006, til TV3 Sport.

Den 56-årige fodboldlegende forklarer blandt andet, hvordan filosofien i Brøndby tidligere var, at hvis man ikke blev nummer ét, så blev man nummer to. Det var de to muligheder, der var.

Sådan så det ud, da Michael Laudrup som cheftræner og John 'Faxe' Jensen som hans assistent blev danske mestre med Brøndby tilbage i 2005. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sådan så det ud, da Michael Laudrup som cheftræner og John 'Faxe' Jensen som hans assistent blev danske mestre med Brøndby tilbage i 2005. Foto: Liselotte Sabroe

Men efter han forlod Brøndby og røg til udlandet, skete der meget både på og uden for banen.

»Det gjorde rigtig ondt at se visse sæsoner. Der var en enkelt sæson, hvor man var helt nede og kysse nedrykningspladsen til meget, meget sent i forløbet. Og at se ottendepladser, syvendepladser. Det gjorde selvfølgelig ondt,« siger han.

For den tidligere mestertræner står 2018-sæsonen også særligt smertefuldt. Et år, hvor man var millimeter fra guldet, men på katastrofal vis snublede til sidst.

»Derfor er det også utrolig vigtigt for Brøndby endelig at vinde det her mesterskab. Også for – ikke at glemme – at kunne skubbe den der 2018 lidt i baggrunden. Og så kommer det på et tidspunkt, hvor ingen forventer det, og derfor var der alt mulig opsparet, som ligesom kom ud rent følelsesmæssigt for spillerne, men måske først og fremmest for fans og for dem i klubben, som har været der i rigtig mange år.«

Michael Laudrup, der ud over mesterskabet i 2005 sikrede Brøndby tre andenpladser på fire sæsoner, er ikke den eneste tidligere træner, der glæder sig over at se Brøndby i ekstase.

Nuværende Brentford-træner, Thomas Frank, fulgte også med, da klubben mandag efter en stensikker sejr over FC Nordsjælland kunne løfte trofæet.

»Det blev jeg sgu rigtig glad af at se. Faktisk sindssygt glad, for jeg ved, hvor meget det betyder for dem i og omkring klubben,« sagde Thomas Frank tidligere på ugen til B.T.

Michael Laudrup har efter sin tid i Brøndby været træner i Getafe, Spartak Moskva, Mallorca, Swansea, Lekhwiya og senest Al Rayyan, hvor han stoppede i 2018.