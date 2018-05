Det var meningen, at han bare lige skulle hjem og vende.

Men med guld om halsen og Champions League-kvalifikation at lokke med, er det alligevel lykkes FC Midtjylland at overtale profilen Erik Sviatchenko til at underskrive en permanent kontrakt med de danske mestre.

Det afslører hovedpersonen selv i et interview med TV3+:

»Jeg har skrevet under på en fireårig kontrakt med min hjerteklub, FC Midtjylland. Det er jeg utrolig stolt over,« siger han.

Da Erik Sviatchenko i vinter vente hjem på en lejekontrakt fra skotske Celtic var det med den klare udmelding, at han det næste halve år skulle genstarte karrieren, så han kunne tage på et nyt udenlandseventyr. Efter sæsonen har planerne dog ændret sig:

»Det FC Midtjylland nu kunne tilbyde, har været så spændende, at jeg ikke havde lyst til at forlade det igen,« siger han til TV3+.

»Jeg er blevet forelsket på ny. Jeg ville gerne have en afklaring så hurtigt så muligt, og jeg synes klart, at den pakke FC Midtjylland kunne tilbyde, var den bedste.«

LÆS OGSÅ FCM-formand: Store profiler skal hjælpe os i Europa

Hos FC Midtjylland glæder man sig naturligt over, at man har haft held til at holde på klubbens tidligere anfører:

»Eriks rolle for os i dette forår kan ikke overvurderes. Han har et indgående kendskab til vores dna – som han selv har under huden – og han både kan og vil videregive samme dna til klubbens yngre spillere, siger sportsdirektør Svend Graversen, som understreger, at det ikke kun er som fodboldspiller, at den stærke forsvarsspiller har stor betydning for klubben,« siger sportsdirektør Svend Gravesen i en pressemeddelelse.

»Han betyder meget mere og andet end det – mennesket og brandet Erik Sviatchenko har for eksempel også stor værdi for os. Vi er meget glade for at have ham tilbage.«

Spændende nyt fra heden...



Læs mere på https://t.co/7MHLsJgjzY eller i FCM app'en

Beslutningen betyder dog ikke, at Sviatchenko er færdig med udlandet:

»Jeg ved, at hvis jeg gør det godt over længere tid, så bliver det på et tidspunkt aktuelt at tage ud, og mit valg af FC Midtjylland betyder ikke, at jeg som fodboldspiller ikke stadig har ambitioner og drømme,« lyder det fra forsvarsspilleren.

Sviatchenko brød som seniorspiller igennem for FC Midtjylland og var i 2015 med til at sikre klubben sit første mesterskab, inden han i 2016 skiftede til Celtic.

ØVERST I ARTIKLEN KAN DU SE FC MIDTJYLLAND VINDE GULDET MED EN SEJR OVER HORSENS