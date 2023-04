Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For 13 måneder siden lå Kevin Mensah i kunstgræsset i Silkeborg i et sandt smertehelvede, da korsbåndet røg, men nu er han tilbage.

For første gang i over et år figurerede han således i Brøndbys startopstilling, da de blågule vandt 1-0 over AGF, og det kommer på et tidspunkt, hvor han erkender, at det er make it or break it, da han har kontraktudløb om et par månder.

»Jeg elsker at have pres på, jeg spiller for min karriere og spiller for at komme tilbage, så jeg nyder tiden,« siger Brøndby-anføreren og tilføjer om sin situation:

»Jeg spiller for at komme tilbage fra en lang skade, og man kan sige, at hvis det ikke går, er du ude af spillet i forhold til din fodboldkarriere, så jeg sætter mig selv på spil, det giver sig selv.«

Samtidig fortæller Kevin Mensah, der efter kontraktudløb har rundet de 32 år, at dialogen om fremtiden er gået i gang med fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

»Vi har jo snakket sammen løst og fast, nu skal vi spille nogle fodboldkampe, og så må vi se, hvordan den snak ender.«

»Selvfølgelig vil jeg gerne spille i Brøndby, det er en fed klub, og vi må se, hvilke muligheder der kommer til at være. Jeg er rimelig rolig omkring det her og nyder at være kommet tilbage,« lyder det fra en glad Kevin Mensah, som altså var med til at vende en negativ stime for Brøndby, der frem mod kampen mod AGF havde tabte tre kampe i streg.

Det havde i ugens løb fået en fan til at ytre, at de bedste 400 dage var, da Kevin Mensah var skadet, og spilleren kunne ikke dy sig for at svare igen på Twitter, da han svarede, at han håbede at give Twitter-brugeren samme gode energi i de kommende 400 dage.

Kevin Mensah fortæller, at han ikke kunne undgå at se opslaget, da han blev tagget og siger så også:

»Vores ypperste job er at vinde fodboldkampe, og når vi taber, står vi i skudlinjen, og sådan er det. Folk har meninger, og det skal de have lov til at have, og når vi vinder fodboldkampe, er vi glade, og så gør vi også andre glade, og det er det, det handler om.«

Der var i hvert fald ikke noget at klage over søndag, hvis man holdt med Brøndby.