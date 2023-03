Lyt til artiklen

Et slagsmål mellem OB-profilerne Yankuba Minteh og Mads Frøkjær-Jensen får ingen konsekvenser.

På trods af, at de to holdkammerater røg i totterne på hinanden under tirsdagens træning i Ådalen, Odense, slipper begge parter nemlig for en straf.

Det skriver Superliga-klubben på sin hjemmeside.

»Spillerne træner for at klare et højoktant kampmiljø, der betyder, at der nogle gange opstår situationer, hvor grænsen for, hvad der anses for okay, bliver overtrådt. Det skete ved gårsdagens træning. Håndteringen af ​​den situation startede i det sekund, det skete, og de to involverede spillere blev adskilt fra resten af ​​træningen,« siger klubbens fodbolddirektør, Björn Wesström, inden han fortsætter:

De to OB-spillere Yankuba Minteh og Mads Frøkjær-Jensen endte i slagsmål til tirsdagens træning. Foto: Liselotte Sabroe / Bo Amstrup Vis mere De to OB-spillere Yankuba Minteh og Mads Frøkjær-Jensen endte i slagsmål til tirsdagens træning. Foto: Liselotte Sabroe / Bo Amstrup

»Herefter er håndteringen fortsat med individuelle og kollektive samtaler, som er den metode, vi vil arbejde videre med for at afklare, hvilke krav og forventninger vi som klub har til spillerne individuelt og som kollektiv. Med ovenstående sagt vil der ikke blive uddelt yderligere sanktioner til spillerne baseret på den opståede situation.«

OB skriver desuden, at man 'behandler sagen internt, og at den bliver betragtet som værende lukket'.

Det var tirsdag, at de to holdkammerater endte i slåskamp under en træning hos den fynske klub.

Siden da har Superliga-klubben undersøgt hændelsen, og her er man dybt uenig i udlægningen af, at der skulle have været tale om et direkte slagsmål mellem de to spillere.

Blot 18-årige Yankuba Minteh har fået en – mildt sagt – forfærdelig start på foråret.

En 'forbudt bytur', flere spilledages karantæne og nu en batalje med en holdkammerat har blandt andet haft den unge gambier i hovedrollen de seneste uger.

