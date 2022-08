Lyt til artiklen

Mads Hermansen var blandt sit holds bedste, da Brøndby søndag løb ind i et stort nederlag på 1-4 til FC København.

Det var et nederlag, der fik frustrationerne til at lyse ud af målmanden.

»Det var en ringe kamp. En dårlig kamp. Specielt i vores defensiv og generelt i vores duelspil. Så jeg er meget skuffet,« siger Mads Hermansen, der lige efter kampen sagde til tv, at holdet skulle hjem og kigge sig selv i spejlet.

»Det synes jeg stadigvæk. At tabe med 4-1 til FCK, det må aldrig ske. Så kan man tale om, at de har fine spillere og sådanne nogle ting, men vi skal simpelthen være meget bedre end det. Jeg synes, vi var lidt efter hele tiden,« forklarer han.

Trods skuffelsen i Parken pointerer målmanden dog også, at alting ikke er galt i Brøndby, der har lidt nederlag i tre ud af fire kampe i Superligaen.

I Conference League vandt mandskabet med 1-0 mod Basel torsdag aften.

»Jeg sender udelukkende signaler indefra, og vi snakkede også om både i pausen og efter kampen, at det ikke er godt nok. Men vi skal selvfølgelig også passe på med ikke at male fanden på væggen, for vi har også spillet nogle fine kampe i Europa, men vi skal også til at have point i Superligaen,« siger han og tilføjer om sin egen arbejdsdag i Parken.

»Det er en tom fornemmelse og ligegyldigt at have redningerne, når man alligevel lukker fire ind. Sådan er det.«