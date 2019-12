Den svenske storklub Malmö FF vil have David Nielsen som ny træner.

Den nuværende AGF-træner har fået 'et særdeles gunstigt jobtilbud' fra holdet lige på den anden side af Øresund.

Det erfarer Århus Stiftstidende. Mediet skriver dog videre, at AGF også jagter et fortsat samarbejde med træneren, der har været i klubben siden oktober 2017.

Aarhus-klubben skulle ifølge mediet have lagt 'et tilbud om en forlængelse af den kontrakt, der udløber til sommer'.

David Nielsen har tidligere været træner i Nest-Sotra, Strømsgodset og Lyngby. Foto: Ernst van Norde Vis mere David Nielsen har tidligere været træner i Nest-Sotra, Strømsgodset og Lyngby. Foto: Ernst van Norde

Den 43-årige træners tid i AGF kulminerede foreløbigt søndag aften, da efterårssæsonen endte med en 3-1-sejr over Superligaens tophold, FC Midtjylland.

Dermed kan David Nielsen sendte sit hold på vinterferie på tredjepladsen.

På trods af det succesrige efterår har der i løbet af de seneste måneder hersket uvished omkring, hvorvidt klub og træner kunne finde sammen om en ny aftale.

Uvished hersker der også i Malmö FF i øjeblikket.

Den svenske klub har i øjeblikket ingen træner, efter at Uwe Rösler i fredags blev enige med klubben om at ophæve samarbejdet.

Det skete kun et halvt døgn efter, at den svenske klub havde besejret FC København med 1-0 i den sidste Europa League-gruppekamp - hvilket sendte begge hold videre.

Og rygterne om en mulig dansk træner i skikkelse af David Nielsen er nået til Malmö.

Spørger man Max Wiman, der er journalist på avisen Sydsvenskan og følger Malmö FF tæt, er det ikke utopisk at forestille sig David Nielsen i den svenske klub. Men danskeren har et foreløbigt benspænd.

»MFF kigger oftest ud og leder efter udenlandske trænere, så det er ikke usandsynligt, at det sker. Men efter året med Allan Kuhn gætter jeg på, at de bestemt leder efter en træner, der har europæisk erfaring, da det bliver en vigtig del for Malmö FF,« fortæller Max Wiman til B.T.

Han refererer til, at Allan Kuhn kun fik et enkelt år i klubben, i 2016, selv om han kørte et svensk mesterskab hjem. Han blev fyret kort efter.

Rygterne om David Nielsen er også nået frem til Expressen-journalist Mattias Larsson, men han skriver på Twitter, at der foreløbig ikke er noget i rygterne.

»Jeg ser, at David Nielsen diskuteres som ny træner i MFF. Lige efter jeg spurgte Rösler om hans fremtid, foreslog danske journalister Nielsen. Så jeg tjekkede. Ikke aktuelt. Senere kan listen så ændre sig af mange forskellige årsager, skriver han på Twitter.