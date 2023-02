Lyt til artiklen

Det endte helt galt til tirsdagens træning hos Superliga-klubben OB.

For de to holdkammerater Yankuba Minteh og Mads Frøkjær-Jensen røg nemlig i totterne på hinanden undervejs.

Det skriver lokalmediet Fyens Stiftstidende, som overværede træningen og beskriver hændelse som 'et slagsmål' mellem de to spillere.

Over for B.T. bekræfter OB, at der har været 'en episode' til dagens træning.

Klubben oplyser ligeledes, at der kommer en udmelding, så snart man har dannet sig et overblik over, hvad der helt præcist skete mellem de to holdkammerater.

Begge spillere blev efter bataljen sendt i omklædningsrummet af trænerteamet.

Tirsdagens hændelse er en foreløbig kulmination på et par skrækkelige uger for Yankuba Minteh, der indtil videre har budt på en 'forbudt bytur' få dage før forårspremieren i Superligaen.

Noget, der efterfølgende betød, at den unge gambier blev straffet internt i klubben, da han blev sorteret fra til kamptruppen.

Kort efter oplevede den 18-årige OB-profil at blive bombarderet med hadbeskeder på de sociale medier, ligesom en gruppe unge mænd angiveligt opsøgte ham og kom med trusler.

Det resulterede i, at den unge gambier var sygemeldt i flere dage.

Inden tirsdagens træning var der endnu mere dårligt nyt til Yankuba Minteh.

For efter fredagens kamp mod FC Nordsjælland er OB-kometen blevet tildelt to spilledages karantæne efter en episode undervejs i kampen.

Her ødelagde den unge gambier et hjørneflag i raseri.