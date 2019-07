Det bliver kun til en sæson for Jesse Joronen i FC København. Så havde han femdoblet sin værdi siden skiftet fra Horsens.

Det må være konklusionen, hvis man skal tro den normalt troværdige transferhjemmeside Gianluca Di Marzio. Han meddeler nu, at salget af den finske landsholdsmålmand til Brescia i Italien er på plads.

Og der skulle ifølge det italienske medie være underskrevet en aftale for Jesse Joronen i Brescia.

FC København tjener ifølge B.T.s oplysninger i omegnen af fem millioner euro, hvilket svarer til omkring 37 millioner kroner, på salget af Jesse Joronen.

En del af disse skal videre til Horsens og manager Bo Henriksen, men det ændrer ikke på, at FCK tjener en god sjat på målmanden, der blev købt for bare en million euro for et år siden. B.T.s podcast Transfervinduet kunne mandag fortælle, at handlen med Jesse Joronen til Brescia slet ikke var død, da den nyoprykkede Serie A-klub bare lige skulle have styr på betalingen.

De fem millioner euro i overgangssum var forhandlet på plads mellem FCK og Brescia, da italienerne på grund af et manglende licens ønskede at betale pengene på en lidt anden og noget mere alternativ måde.

Det ønskede FC København ikke at imødekomme, meddelte man Brescia, og dermed lå bolden hos italienerne. Og i sidste uge skulle der altså være kommet styr på italienernes licens, hvorfor FC København blot ventede på at høre fra Brescia.

Det har de så ifølge Gianluca Di Marzio gjort nu. Og hvis handlen går igennem, forventes FC København at hente en ny målmand. Også selvom de danske mestre allerede har hentet Sten Michael Grytebust i OB efter kontraktudløb.