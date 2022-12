Lyt til artiklen

Man skal finde det helt store checkhæfte frem, hvis man vil have fingrene i Andreas Schjelderup.

Den kun 18-årige FC Nordsjælland-spiller brænder i øjeblikket banen af i Superligaen, og nu ser det ud til, at han er ved at vokse sig for stor til vores lille andedam.

Med de vilde præstationer er der intet overraskende i, at udenlandske klubber står i kø for at sikre sig guldfuglen, og ifølge det portugisiske medie A Bola er der lige nu et meget konkret bud på bordet fra storklubben Benfica.

Et bud, der kan ende på et trecifret millionbeløb, og offensivspilleren meldes meget tæt på Lissabon-klubben.

Andreas Schjelderup fejrer sit straffesparksmål mod AGF i september. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Schjelderup fejrer sit straffesparksmål mod AGF i september. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Forventningerne til Schjelderup har længe været i den helt store størrelsesorden, og de har vist sig at være berettigede.

For siden sommer har det været mere regel end undtagelsen, at han har gjort Superligaens forsvarsspillere godt og grundigt rundtossede.

I de hidtil 17 sæsonkampe har nordmanden haft en enorm aktie i FC Nordsjællands overraskende førsteplads med sine ti mål og ene målgivende aflevering.

Ifølge A Bola er Benfica klar til at smide 10 millioner euro her og nu, hvilket svarer til cirka 75 millioner kroner. Derudover vil klubben betale 5 millioner euro i bonusser, så beløbet potentielt kan havne på 110 millioner kroner.

»Jeg tror, det vil være en helt rigtig signing af Benfica. På grund af det han har gjort i den danske liga, er han i en position til at tage et skridt til en mere konkurrencedygtig liga og et bedre hold,« siger FCK-spilleren Carlos Zeca, der selv har portugisiske rødder, til avisen.

»Læg mærke til, at han er kun 18 år, men siden han var 16, har han været en del af Nordsjællands førstehold, og når man ser på tallene, ser man, at han har evnerne til at score mål og lave en pænt antal assister.«

Andreas Schjelderup har kontrakt med FC Nordsjælland til 2024. Skifter han til Benfica, bliver han holdkammerat med danske Alexander Bah.