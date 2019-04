Lille, Olympique Lyon, Sampdoria... FC Barcelona! Og nu også italienske Fiorentina.

Sådan lyder listen over nogle af de mest prominente klubber, som på rygtebasis har et varmt øje til Superligaens hotteste teenager, Andreas Skov Olsen.

Den seneste klub, der ifølge vandrørene har meldt sig på banen i forhold til Skov Olsen, er sidstnævnte i rækken herover - traditionsklubben Fiorentina.

Det er mediet Viola News, som dækker Firenze-klubben tæt, der skriver, at FC Nordsjælland-angriberen, som har taget fodbolddanmark med storm med 19 mål i Superligaen, er et varmt emne i klubben.

Foto: Henning Bagger

Således skulle Andreas Skov Olsens agent, Michael Bolvig, have et møde i kalenderen med Fiorentinas sportsdirektør, Pantaleo Corvino, i denne uge.

Ifølge Viola News, så har Bolvig også møder med andre italienske klubber om Skov Olsen booket ind.

Den 19-årige angribers agent, som taler italiensk, har gode forbindelser i støvlelandet og har før sendt danske talenter til store klubber i det fodboldgale land.

Således har han blandt andet været med til at lave Frederik Sørensens aftale med Juventus tilbage i 2010. To år senere sendte han Patrick Olsen fra Brøndby IF til Inter.

I denne uges udgave af Transfervinduet, B.T. Sports podcast om fodboldtransfers, vender panelet historien om Andreas Skov Olsens flirt med Serie A-klubber.

Der bydes også på transfer-nyt om FC Midtjyllands Paul Onuachu og Brøndbys Hany Mukhtar.

Derudover er der vildt nyt om selveste Cesar Santin - den tidligere FC København-topscorer og fan-yndling - som meldes på rygteplan til Danmarksserien.

Fremtiden for landsholdsanfører Simon Kjær vendes også, og så kigges der på en ny transferstrategi i FC København.