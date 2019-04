Hany Mukhtars dage i Brøndby kan snart være talte. Og måske kan han snart skifte smørrebrød ud med tapas.

Den 24-årige tysker skal videre fra Brøndby til sommer. Det har B.T. Sport fortalt tidligere i podcasten Transfervinduet. Planen i Brøndby er et større salg, og den plan bliver nu hjulpet på vej af interesse fra den spanske klub Villarreal.

Villarreal skulle ifølge Marca have placeret Hany Mukhtar på transferradaren, men avisen mener også at vide, at der vil blive kamp om Mukhtars underskrift. Både Werder Bremen og Genoa skulle nemlig have vist interesse for offensivspilleren.

Det har hele tiden været Brøndbys plan, at Hany Mukhtar skulle sælges videre til en større klub med en god transfergevinst, og til sommer skal den plan effektueres.

Foto: John Randeris Vis mere Foto: John Randeris

Derfor ser man allerede nu, at flere klubber rører sig omkring Mukhtar.

Tyskeren har også selv gjort noget aktivt for at få et større skifte i hus. Han er skiftet til det store agentfirma SEG International, hvor han har fået Mikael Stevens som sin personlige rådgiver.

Og det er ham, der nu skal sørge for at finde den helt rigtige klub til Mukhtar.

Imens håber Brøndby nok på, at flere og flere klubber stiller sig i kø for at få fat i den offensive profil. For til sommer skal klubben fra Vestegnen hente transferindtægter for 44 millioner kroner, og Hany Mukhtar kunne nemt ende med at stå for en del af disse.