De danske ligadukse fra FC København forsøger angiveligt at styrke defensiven med en af europæisk fodbolds lysende talenter.

Det er den 18-årige polske U-landsholdsspiller Sebastian Walukiewicz, som københavnerne ifølge flere polske medier kigger på.

Og FC København er langt fra den eneste bejler til stortalentet.

På rygteplan er den eftertragtede polak blevet kædet sammen med storklubber som FC Barcelona, Arsenal og Liverpool. Senest skulle Serie A-klubben Genoa og altså FC København have sluttet sig til Walukiewicz' fanklub. Og ifølge de polske pressekilder skulle italienerne og danskerne pt. udvise den største interesse.

Sebastian Walukiewicz z Pogoni Szczecin, rzecz jasna wzbudza zainteresowanie. Na dziś najmocniej naciskają Genoa i FC Kopenhaga — Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) November 26, 2018

B.T. har været i kontakt med FC København-manager Ståle Solbakken, der dog ikke ønsker at kommentere på rygtet.

På spørgsmålet om, hvorvidt Ståle Solbakken og FC København har kendskab til den eftertragtede polske spiller, lyder svaret:

»Vi kender alle spillere i verden!«

Sebastian Walukiewicz er en klippert på 1,88 meter. Han er fast mand i midterforsvaret hos Pogon Szczecin, der pt. er placeret på en sjetteplads i den bedste polske række.