Skal Pione Sisto alligevel ikke hjem til FC Midtjylland?

Noget kunne tyde på, at den store saga om midtbanespilleren fortsætter, for det spanske medie Atlantico, der følger Celta Vigo tæt, skriver nemlig, at Sisto krævede en frikøbsklausul i sin kontrakt på cirka 37,5 millioner kroner.

Det ville midtjyderne angiveligt ikke acceptere, og dermed er forhandlingerne angiveligt gået i vasken.

Det kommer efter, at det kom ud, at FCM og Celta Vigo heller ikke kunne blive enige om en transfersum. Marca skrev tirsdag, at FC Midtjylland ikke ville betale det beløb, som FC København havde forhandlet på plads omkring Sisto.

Nu står Pione Sisto så i Celta Vigo uden udsigt til en ny klub, selvom han ikke er i planerne for den kommende sæson hos den spanske klub.

