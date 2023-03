Lyt til artiklen

Pione Sisto er helt ude i kulden i FC Midtjylland.

Den løntunge dansker er milevidt fra de faste udvalgte, men nu kan der måske være en løsning på vej for alle parter.

Svenske Expressen skriver nemlig, at den svenske storklub Malmö FF er ude efter Sisto. Transfervinduet i Sverige er fortsat åbent.

Og her har svenskerne altså set sig lune på Sisto, og man har ifølge mediet allerede taget den første kontakt til Herning-klubben.

Angiveligt vurderer man fra svensk side, at det vil være muligt at finde en passende pris for Sisto, men spørgsmålet er, hvad man gør ved Sistos egne vilkår.

Kantspilleren får en kæmpe hyre af midtjyderne, og det kan spænde ben for en handel.

Expressen skriver dog videre, at Malmö FF ikke er den eneste klub, der er interesseret i Sisto. Ifølge avisen er flere 'udenlandske klubber' også inde i billedet.

Transfervinduet er eksempelvis stadig åbent i Tyrkiet, hvor det lukker om to dage 5. marts.

I Sverige har man dog helt til slutningen af måneden til at handle spillere i.