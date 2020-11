Efter nogle hårde forhandlinger er Genk ifølge det belgiske medie HLN nået til enighed med sin nye cheftræner John van den Brom.

Genk køber Jess Thorups afløser fri i Utrecht for et beløb, der er lidt mindre, end hvad den nye FCK-træners frikøbsklausul var på i den belgiske klub.

Hvor Thorups klausul lød på 550.000 euro, betaler Genk 500.000 euro for at få sin nye cheftræner.

Dermed dropper Genk også tankerne om at få en ny dansk træner i FC Midtjyllands Brian Priske, der fra start var nummer tre på Genks kandidatliste, da Jess Thorup chokerede alt og alle og skiftede retning med sin transfer til FC København.

Som HLN også skriver fredag morgen, var førsteprioriteten Marc Brys fra Leuven, og alt syntes banet for, at Genk skulle få ham, de helst ville have, men efter en samtale med Leuvens thailandske bestyrelse, besluttede Brys at blive i klubben.

Det gjorde, at Brian Priske rykkede en tak op, men han var stadig efter John van den Brom, det tilsyneladende nu er lykkedes at lande en aftale med.

Ifølge HLN var John van den Brom også i tankerne, inden Jess Thorup blev ansat som Genk-træner for få uger siden.

Nu bliver han så hans afløser foran en anden dansker.