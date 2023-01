Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har næppe været et større Superliga-drama i efteråret end det, der har udspillet sig blandt FC Københavns målmænd.

Førstemålmanden Kamil Grabara og den vragede Maty Ryan har ligget i regulær ordkrig, og sidstnævnte har offentligt fortalt, at han afsøger sine muligheder for et klubskifte til januar - kun få måneder efter ankomsten i hovedstadsklubben.

Og nu tager dramaet en ny - overraskende - drejning.

For angiveligt kan den 30-årige australske målmand købes af interesserede klubber for spotpris - og allerede nu skulle der være kontakt til en tysk storklub.

Det er tyske Sky Sports, der skriver, at Ryan har en frikøbsklausul på kun 500.000 euro - altså svarende til godt 3,7 millioner kroner for en VM-målmand.

Den information skulle være kommet frem, da han angiveligt blevet tilbudt til Bundesliga-klubben Borussia Mönchengladbach, som leder efter en potentiel afløser for sin førstemålmand Yann Sommer, der rygtes til Bayern München.

Men selv om prisen er yderst fornuftig, så er det ikke sådan, at en transfer er lige oppe over - i hvert fald ikke hvis man skal tro mediets transferjournalist Florian Plettenberg.

»Han (Maty Ryan, red.) ville være et ægte røverkøb, men den (handlen, red.) er ikke super varm,« lyder det.

B.T. talte før jul med FCK-cheftræner Jacob Neestrup om det hidsige drama mellem de to FCK-kamphaner. Det kan du læse mere om HER.

FC København møder ind igen efter vinterferien den 4. oktober.