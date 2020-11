Superliga-gennembrud, landsholdsdebut og nu på radaren hos en italiensk traditionsklub.

Jesper Lindstrøms fodboldkarriere kører for fulde drøn i dette efterår, hvor han har været en af Superligaens største offensive profiler med fire mål i otte kampe for Brøndby IF.

Det har fået Serie A-klubben Sampdoria til at lure på den 20-årige Brøndby-komet. Det skriver den italienske avis La Repubblica, hvilket man kan høre mere om i B.T.s podcast 'Transfervinduet'.

Lindstrøm er utvivlsomt blevet en endnu mere attraktiv vare på transfermarkedet, efter han fik debut på det danske landshold i forrige uge mod Sverige.

Det har nok ikke ødelagt den angivelige interesse fra Sampdoria, som i de seneste sæsoner har haft stor succes med en strategi, der går ud på at finde unge talenter i Europa, blandt andet i Skandinavien. Disse spillere udvikler klubben til Serie A-niveau og sælger videre med stor profil til følge.

Det skete eksempelvis med Joachim Andersen, som Sampdoria solgte til Lyon for 225 millioner kroner, hvilket gjorde ham til den dyrest handlede dansker nogensinde.

I denne sæson imponerer det tidligere FC Nordsjælland-talent Mikkel Damsgaard i Sampdorias legendariske trøje.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til Lindstrøms agent, Mikkel Nissen.