Superliga-nedrykkerne Lyngby Boldklub har fået en ny cheftræner.

Der er tale om den tidligere danske landsholdsangriber Mark Strudal. Det erfarer TV 2 Sport.

50-årige Mark Strudahl har angiveligt skrevet under på en 'langvarig kontakt' med Lyngby, der fra næste sæson skal spille i den næstbedste danske fodboldrække.

Lyngby har endnu ikke bekræftet nyheden. Men ifølge TV 2 Sport forventes der en pressemeddelelse om hyringen torsdag aften.

Mark Strudal har spillet ni landsholdskampe fra 1988-1995. Nu skal han stå i spidsen for Lyngby Boldklub som cheftræner. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Mark Strudal har spillet ni landsholdskampe fra 1988-1995. Nu skal han stå i spidsen for Lyngby Boldklub som cheftræner. Foto: Torkil Adsersen

Mark Strudahl er tidligere målmandstræner for Brøndby IF. Derudover forventes det, at han opsiger sin stilling som træner hos Spillerforeningen, hvor han tager sig af kontraktløse spillere.

Han overtager sædet fra tidligere Lyngby-træner Thomas Nørgaard, der blev fyret i sidste uge efter en skuffende sæson.

Lyngby endte på 12. pladsen i grundspillet i Superligaen og måtte derfor spille slutspil om at undgå nedrykning.

Her måtte Lyngby i sidste ende se sig slået af Vendsyssel FF, der rykkede op i Superligaen for første gang i klubbens historie.