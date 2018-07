Josip Radosevic kan meget vel snart kalde sig Brøndby-spiller. Et skifte er angiveligt meget tæt på at blive offentliggjort.

Det store spørgsmål i Brøndby-lejren efter salget af Christian Nørgaard må være, hvem der skal overtage pladsen på den defensive midtbane.



Tidligere så det ud til, at det kunne blive tyske Dzenis Burnic, men nu tyder det altså på, at det istedet bliver Hajduk Splits Josip Radosevic.



Ifølge det mediet Dalmatinski PORTAL er det kun et spørgsmål om tid, før skiftet vil blive offentliggjort.

Foto: Valery HACHE



En pris i omegnen af syv millioner kroner skulle allerede være aftalt.24-årige Radosevic har været lidt rundt omkring i sin karriere.



I vinteren 2013 skiftede han fra Hajduk Split til storklubben Napoli. I løbet af sin 3,5 år lange periode i klubben tilbragte han blandt andet også perioder på leje i HNK Rijeka og Eibar.



I sommeren 2016 skiftede han til RB Salzburg og for et år siden skiftede han tilbage til Hajduk Split.

