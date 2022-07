Lyt til artiklen

Dent brasilianske kæmpe flop Marrony er tirsdag aften landet i Rio de Janeiro.

Det skriver avisen O Globo, der bringer billeder af FCM-spilleren.

Angriberen kom til FC Midtjylland sidste sommer for et stort rekordbeløb på 30 millioner kroner, men han har aldrig levet op til forventningerne.

Og nu efter flere måneders skriverier og rygter er han tæt på at blive udlejet til Fluminense, skriver avisen. Det drejer sig om en lejeaftale frem til sommeren 2023 med en købsoption på 4,5 millioner euro. Det svarer til 33,5 millioner danske kroner.

Marrony falando sobre o interesse do Fluminense. #ogloboesportes pic.twitter.com/mIUXz1SVN6 — Marcello Neves (@mneves_) July 5, 2022

Selve lånet giver brasilianerne 400.000 tusinde euro for - omkring tre millioner kroner.

I lufthavnen i Rio blev han mødt af sine forældre, inden det er planen, at han onsdag gennemgår lægetjek forud for sit skifte.

Mediet skriver, at Fluminense længe har ønsket at tilknytte Marrony som erstatning for angriberen Luiz Henrique, som man har solgt til Real Betis. Mediet skriver dog, at han også har været ønsket af Red Bull Bragantino.

Dermed lader det til, at midtjyderne for en stund slipper af sted med det historiske flopindløb.

Og mon ikke man håber, at han slår til i vante rammer i hjemlandet, så Fluminense bliver fristet til at gøre brug af købsoptionen.

Marrony har kontrakt frem til 2026 med FC Midtjylland.