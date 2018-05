Forsvarsprofilen Erik Sviatchenko blev i vinter lejet ud fra den skotske storklub Celtic til FC Midtjylland, hvor han spillede en nøglerolle i midtjydernes mesterskabstriumf.

Men nu bliver lejeaftalen med al sandsynlighed vekslet til en permanent aftale. Det skriver TV3 Sport fredag.

Dermed bliver den tidligere landsholdsspiller med al sandsynlighed den første af den håndfuld forstærkninger, som FC Midtjylland varslede under mesterskabsfesten mandag. Forhandlingerne er angiveligt så langt fremme, at handlen ventes at blive en realitet i løbet af kort tid. Ifølge TV3 Sport får Sviatchenko kontrakt frem til sommeren 2022.

Erik Sviatchenko spillede i FC Midtjylland fra 2009 frem til vinteren 2009, hvor han skiftede til Celtic. Efter en god start gled han - til dels på grund af en håndfuld skader - længere og længere væk fra manager Brendan Rodgers startopstilling. Og nu vender han altså efter sandsynlighed tilbage til Heden for for alvor at genstarte karrieren.

