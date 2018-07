Superligaklubben FC Midtjylland har ifølge det sydkoreanske medie SPOTV News forsøgt at få fingrene i den sydkoreanske landsholdsspiller Lee Jae-Sung.

Det ser dog på nuværende tidspunkt ikke ud til, at Lee Jae-Sung havner hos de danske mestre. Den 25-årige koreaner er ifølge mediet tæt på et skifte til tysk fodbold i stedet.

Der er angiveligt tale om klubben Holstein Kiel, som har hjemme i 2. Bundesliga, som er den næstbedste række i tysk fodbold. Holstein Kiel skulle have budt omkring 1.5 millioner euro på Lee Jae-Sung.

Lee Jae-sung is very close to signing with 2.Bundesliga club Holstein Kiel for €1.5m. He also received an offer from FC Midtjylland, but chose to go to Germany. (SPOTV News) #kleague pic.twitter.com/h2EHBM8e0B — Korea Football News (@KORFootballNews) July 25, 2018

Direktøren i Jeonbuk Hyundai Motors, hvor Lee Jae-Sung spiller til daglig, siger, at det er meget sandsynligt, at han forlader klubben næste måned. Han vil dog ikke afsløre, hvilken klub der er tale om.

»Jeg kan ikke oplyse, hvilken klub Lee skifter til, fordi vi stadig er i forhandlinger. Vi mangler at få nogle detaljer på plads, så som transfersum og spillerløn. Men jeg tror ikke, at der vil opstå store udfordringer,« siger Baek Seung-kwon til Yonhap News.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra FC Midtjylland. Sportschef Svend Graversen vil dog ikke kommentere på sagen.