FC Nordsjælland er blevet købt af egyptiske rigmænd.

Det skriver bold.dk.

Ifølge mediet drejer det sig om det egyptiske selskab Mansour Group, der har købt den danske Superliga-klub.

Fredag kunne B.T. ligeledes fortælle, at FC Nordsjælland var tæt på at blive solgt endnu engang. Den handel er så endeligt faldet på plads nu.

Bag Mansour Group står den egyptiske milliardær-familie Mansour, hvor de tre brødre Mohamed, Youssef og Yasseen står som ejere af selskabet, der i forvejen støtter op om FCN's akademi i Ghana.

Mansour Group er det næststørste selskab i Egypten målt på nettoomsætning, og ifølge Forbes er Mohamed Mansour, der er tidligere transportminister i Egypten, lige nu Afrikas 7. rigeste person.

Det er kun lidt mere end fem år siden, at den tidligere Manchester United-scout Tom Vernon sammen med en udenlandsk investorgruppe købte FC Nordsjælland.

Ifølge B.T.s oplysninger er planen, at FC Nordsjælland fortsætter i samme spor som hidtil, hvor talentudvikling vil være i højsædet i klubben – og at klubben bliver en del af en såkaldt større investering.

Der vil derfor ikke blive tale om store ændringer i strategien, men derimod vil der blive skruet op for det meste – ambitioner og økonomi.

Samtidig bliver Tom Vernon i klubben, og dermed tjener englænderen ifølge B.T.s kilder ikke penge på salget. I stedet er det hans model, som investorerne har valgt at lægge penge i.

I slutningen af 2015 købte Tom Vernon FC Nordsjælland for omkring 100 millioner kroner. Her fem år senere vurderes klubben til at være mere end tredoblet i værdi.

FC Nordsjælland har indkaldt til et pressemøde onsdag, der omhandler 'nye investorer, ny ejerkonstruktion og ny topledelse i både fodboldklubben og Right to Dream-organisationen,' lyder det.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mohamed Mansour gennem hans investeringsselskab Man Capital i England.

Det har i skrivende stund ikke været muligt.