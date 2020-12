Jesper Lindstrøm leverede et brag af et efterår for Brøndby, og det er noget, der er blevet bemærket.

Ifølge den store italienske avis Gazzetta dello Sport har både Bologna og Sampdoria set sig varm på den blot 20-årige profil, der også tiltrækker interesse fra Tyskland og England, skriver mediet.

Men hvis man ønsker at få fingrene i de brandvarme offensivspiller, så skal man ikke forvente at kunne slippe billigt.

Avisen skriver således, at Brøndby forlanger cirka syv millioner euro. Det svarer til omkring 52 millioner kroner.

Jesper Lindstrøm har været Brøndbys helt store oplevelse i efteråret. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesper Lindstrøm har været Brøndbys helt store oplevelse i efteråret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Sampdoria er flere gange tidligere blevet meldt interesseret i Jesper Lindstrøm, og det skulle særligt være klubberne i støvlelandet, der har øjnene rettet mod Vestegnen.

I et interview med B.T. sagde han for nylig, at han da bestemt lægger mærke til skriverierne, men i den forbindelse har et klart mål.

»Selvfølgelig tænker jeg over det. Det kan jeg ikke undgå. Det bliver skrevet på sociale medier, men som jeg har altid har sagt, vil jeg gerne gøre som Daniel Agger og hive en masse millioner hjem til klubben og på et tidspunkt komme hjem igen.«



Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har senest også udtalt, at han håber at kunne beholde 'Jobbe', som han så oftest bliver kaldt, noget tid endnu, men at han ikke vil udelukke et salg, hvis buddene viser sig at være store nok.

Jesper Lindstrøm har scoret otte mål og lavet fem oplæg i 13 Superliga-optrædener.

Han har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2023.