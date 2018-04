FC København og FC Nordsjælland undersøges netop nu for brud på det internationale fodboldforbund, Fifas, regler for handel med fodboldspillere under 18 år. Overtrædelser, der tidligere har kostet storklubber som FC Barcelona, Atletico Madrid og Real Madrid, forbud mod overhovedet at købe spillere i en periode.

Det erfarer Jyllands-Posten.

Det potentielle problem for begge klubber er, at de har benyttet unge ikke-europæiske spillere i reserveholdsligaen, inden de var gamle nok til at skrive under på en professionel voksen kontrakt.

Hos FC København er der tale om Aboubakar Keita, der i 2014 og 2015 spillede fire kampe for reserveholdet. Han er i dag en del af københavnernes første holdstrup.

Hos FC Nordsjælland er det forårets stjerneskud, Jonathan Amon, der bliver undersøgt. Amerikaneren fyldte 18 år i april, men har trænet med i Farum siden han var 16.

Ifølge Fifas regler må klubber i langt de fleste tilfælde ikke må hverken tilknytte spillere uden for EU i en handel eller lade dem deltage i såkaldt organiseret fodbold, før de er fyldt 18 år. Derfor er det sprængende punkt ifølge Jyllands-Posten særligt, om Fifa definerer reserveholdsligaen som organiseret fodbold.

Gør de det, kan sagen blive ekstra penibel for FC Nordsjælland.

Som en del af Farum-klubbens samarbejde med deres ejeres ghanesiske Right to Dream-akademi har de med jævne mellemrum besøg af unge afrikanske spillere, og flere af dem får i forbindelse med opholdet spilminutter i netop reserveholdsligaen.

Jyllands-Posten har gennemgået FC Nordsjællands egne referater af reservernes kampe og kan konstatere, at siden 2015 har i hvert fald seks af disse spillere fået debut, inden de er fyldt 18 år.

Såvel FC Nordsjælland som FC København afviser, at de har gjort noget forkert, men har ellers ingen kommentarer.