Den legendariske Brøndby-tribune Sydsiden, der huserer klubbens mest inkarnerede fans, trænger til en renovering.

Det ved Brøndby godt, og klubben har tidligere meldt ud, at man vil gøre noget ved det. Men tingene viser sig muligvis at stå lidt værre til, end Brøndby har meldt ud.

28. november fik Brøndby udarbejdet en analyse fra det rådgivende ingeniørfirma Rambøll, og dagen efter meldte klubben ud, at der ikke var umiddelbare tegn på skadelig overbelastning.

Brøndby valgte alligevel at sætte sæder på Sydsiden og afspærre enkelte områder, så der kom færre mennesker på Sydsiden og dermed mindre belastning.

Brøndbys inkarnerede fans på Sydsiden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys inkarnerede fans på Sydsiden. Foto: Liselotte Sabroe

Eurosport har gennem en aktindsigt hos Brøndby Kommune fået fat i rapporten fra Rambøll, der viser dokumentation for Sydsidens tilstand. Se hele deres indslag om Sydsiden og interview med administrerende direktør Ole Palmå øverst i artiklen.

Her fremgår det blandt andet, at Rambøll har orienteret Brøndby om følgende:

At Sydsidens bæreevne er overskredet med 30 procent.

At trykket mod tribunen ved fansenes hoppen i takt er fem gange større end den statiske last.

At den målte last væsentligt overstiger den oprindeligt benyttede designlast

At udmattelsesbrud på Sydsiden kan være en potentiel risiko.

Rambøll vurderede, efter Brøndbys indledende tiltag oven på rapporten den 28. november, at tiltagene med små afspærringer og siddepladser på Sydsiden, der bringer tilskuerkapaciteten fra 4.000 til 2.700, har været tilstrækkelige.

Henrik Mørup, der er civilingeniør og en del af Danmarks Ingeniørforenings ekspertpanel for bærende konstruktioner, siger til Eurosport, at Brøndby bør gøre noget ved Sydsiden.

Over for mediet vurderer han, at hvis Brøndby havde fået foretaget samme sikkerhedsvurdering i 2008, ville klubben højst sandsynligt have fået de samme svar, som de fik i 2008.

»Når man ved det, rapporten viser, så kan man jo ikke sidde det overhørigt. Så er man nødt til at gøre noget,« siger Henrik Mørup til Eurosport, mens han også svarer på, hvorvidt tribunen kunne være styrtet sammen, hvis Brøndby ikke havde gjort noget overhovedet.

»Det vil i hvert fald være en risiko, der ikke ville være værd at løbe.«

Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, siger til Eurosport i optakten til kampen mellem Brøndby og Hobro, at det er sikkert at se fodbold fra Sydsiden i dag.

Sydsiden efter en Brøndby-kamp i 2017. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sydsiden efter en Brøndby-kamp i 2017. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»For det første har vi Rambølls ord for, at der på intet tidspunkt har været risiko for, at tribunen kunne kollapse. For det andet er vores fans sikkerhed altoverskyggende. Det vil vi aldrig gå på kompromis med. Det er også derfor, at da der kommer denne rapport, reagerer vi prompte på de anbefalinger, som Rambøll kommer med.«

Brøndby meldte i januar ud, at man ville påbegynde arbejdet med udskifte betonelementerne på den nederste del af Sydsiden i andet halvår af 2019.

Det var på baggrund af Rambølls anbefalinger, at Brøndby meldte det ud, men det arbejde er ikke ikke startet.

I stedet melder Eurosport, at arbejdet på en permanent løsning på Sydsiden tidligst kommer til at starte i december 2020.