FC Midtjylland har allerede det næststørste budget i Superligaen, men det skal øges i de kommende år.

Det slår direktør Claus Steinlein fast fredag, hvor Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, blev præsenteret som ny storinvestor i klubben med et kapitalindskud på 125 millioner kroner.

I Vision 2025 skal klubben have udvidet stadion, skabt et nyt og stort anlæg i Ikast samt være i top-50 af alle klubber i Europa.

»Uanset hvor meget vi kommer op på, er vi langt, langt efter de andre økonomisk, så vi skal nok øge det med 25-30 procent i løbet af de næste år, ligesom vi har øget det, siden Matthew Benham kom ind, med et par hundreder procent. Det er ikke, fordi vi har fastlagt noget. Nogle gange kommer der spillersalg som Alexander Sørloth (rekordsalg på over 100 millioner kroner, red.), der gør, at vi kan investere mere i spillertruppen,« siger Claus Steinlein.

BESTSELLER - Anders Holch Povlsen Foto: PR Vis mere BESTSELLER - Anders Holch Povlsen Foto: PR

»Alt i FC Midtjylland peger jo ind i, hvor stort et spillerbudget vi kan skrabe penge sammen til. Og det er uanset om vi kommer ud i Europa, så vi får penge til øge spillerbudgettet, eller om vi sælger spillere. Men også de kommercielle indtægter giver muligheden for øge spillerbudgettet. Alle undersøgelser viser, at mellem 75-85 procent af de sportslige resultater baseres på, hvor mange penge man putter i førsteholdstruppen,« tilføjer han og fortsætter:

»Uanset hvor mange penge vi smider i, skal vi gøre det endnu bedre på de sidste 15-20 procent, fordi vi kommer, hvor vi kommer fra. Vi skal gøre det bedre end alle andre, og det er vi lykkedes med indtil nu, men vi skal gøre det endnu bedre.«

Claus Steinlein erkender, at det nu er at skyde mod de helt store stjerner, men sådan er det at være FC Midtjylland, mener han.

»Selvfølgelig er det ambitiøst, at vi hæver overliggeren, men det ville være mærkeligt, hvis vi ikke gjorde det, for så ville det ikke være FC Midtjylland. Selvfølgelig kan jeg også stå nogle gange og tænke: 'Åh, det bliver hårdt', men omvendt er det her drømmen, og det vi skal tro på,« pointerer han og runder af med den evige optimisme:

»FCK ligger i top-35, og havde vi sagt, vi skulle hente FCK, havde I nok ikke syntes, det var helt så vildt, men selvfølgelig kan vi det. Og selvfølgelig tror vi på, at det kan lykkes.«