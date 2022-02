Det danske transfervindue er lukket, og Brøndby sparkede søndag gang i deres anden halvdel af sæsonen med den meget omtalte stjernespiller Andreas Maxsø på banen i 2-0-sejren over FC Nordsjælland.

Men anførerens forår hos mestrene svæver i det uvisse.

B.T. kunne i denne uge afsløre, at russiske FK Rostov endnu en gang har budt på den 27-årige forsvarsspiller i periferien af det danske landshold, ligesom B.T. også har kunnet afsløre, at han tiltrækker sig konkret opmærksomhed fra MLS og har haft et tilbud fra Bordeaux i januar.

Grundet sin frikøbsklausul på 11 millioner kroner kan Brøndby-stjernen altså være væk fra den ene dag til den anden og skifte til lande, hvor markederne stadig har åbent.

Efter kampen mod FC Nordsjælland forsøgte B.T. at få en kommentar fra Andreas Maxsø om hans fremtid, men han kom ikke ud til interview, ligesom fodbolddirektør Carsten V. Jensen heller ikke gjorde det trods forespørgsler.

B.T. ringede i stedet til Andreas Maxsøs agent, Hasan Cetinkaya, for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, der er på alles læber, og det lykkedes at få nogle spørgsmål ind, inden han lagde telefonen på.

Man kunne lørdag læse i Ekstra Bladet, at du ingen autoriseret repræsentationsaftale har med Andreas Maxsø, kan du overhovedet udtale dig som hans agent?

»Jeg gider ikke tale med dig, hvis du er useriøs. Står der det? Så har deres besættelse af mig fået dem til at skrive endnu en ukorrekt historie. I sommer måtte de rette sig selv, da de skrev en lignende historie om Mohamed Daramy, og det samme bliver tilfældet her, for jeg har længe haft en repræsentationsaftale med Andreas Maxsø. Du kan jo bare spørge DBU i stedet for at stille mig sådan et dumt spørgsmål.«

Okay. Du er kendt som en af de største stjerneagenter med spillere som Frenkie de Jong, Denis Zakaria, Donny van der Beek, Victor Lindelöf, Martin Braithwaite osv., synes du ikke, der er en pointe i, at du skal kunne sælge en af Superligaens største stjerner som Andreas Maxsø, der har en frikøbsklausul på kun 1,5 millioner euro? Burde du ikke kunne komme med bedre tilbud, end der har været?

»Du ved ikke, hvilke klubber Andreas Maxsø har fået tilbud fra. Det gør jeg, han selv, CV og Jan Bech Andersen. Men jeg kan sige, han har fået nogle rigtig, rigtig store tilbud, som har fristet ham, og der er også tilbud, som ingen medier ved noget om, men beslutningen bliver taget af ham selv sammen med Brøndbys ejer, Jan Bech Andersen.«

Hvorfor er han så ikke skiftet i det her transfervindue?

»Lige nu er det ikke et godt tidspunkt for en transfer, og vi har faktisk endda samtaler om en forlængelse, men det er Jan Bech Andersen, som er bossen og tager beslutningerne. Jan Bech Andersen er en utrolig god person, som jeg også holder meget af, og det er fantastisk, hvad han har gjort for Brøndby. Andreas Maxsø vil aldrig gå imod ham. Når Jan Bech Andersen siger, det er tid til at sælge ham, sælger vi ham, og når han siger, at det er tid til at forlænge hans kontrakt, så ser vi på, om det kan lade sig gøre.«

Er det realistisk, at Andreas Maxsø forlænger sin aftale?

»Hvorfor skulle det ikke være det? Det har jeg lige sagt til dig. Andreas Maxsø elsker klubben og dens fans, og han har meget stor respekt for Jan Bech Andersen og ser ham som en faderfigur. Vi diskuterer, om han skal forlænge kontrakten i fem år eller skifte klub.«

På B.T. har vi skrevet, at Rubin Kazan også har budt på ham. Kan du bekræfte det?

»Der kan du bare selv se. Det er nok ikke helt forkert. Det kan du jo spørge Brøndby om. Farvel.«

Andreas Maxsø har kontrakt med Brøndby til og med næste sæson.