En af sommerens helt store transferbomber var med Andreas Maxsø i en hovedrolle.

Den nye Brøndby-profil tog et skridt i karrieren, som de færreste og nærmest ingen kunne forstå.

I februar spillede han med FC Zürich 1/16-finale mod Napoli i Europa League, og få måneder efter stod han pludselig langt væk fra topfodbold, da han i starten af juli skiftede til KFC Uerdingen fra den tredjebedste række i Tyskland.

Under to måneder senere kom så endnu en overraskende melding om 25-årige Maxsø, der for to år siden tog springet til udlandet og skiftede Superligaen ud med Osmanlispor i Tyrkiet.

Nu blev det oplyst, at kontrakten med KFC Uerdingen var revet over, og så stod Andreas Maxsø, der i sidste sæson spillede i alt 37 kampe – blandt andet 28 i Super League og fem i Europa League – klubløs.

Forundringen over hans historie inden Brøndby-kontrakten har været stor, men nu fortæller Andreas Maxsø for første gang om forløbet i dette interview med B.T.

Et forløb, der indebærer, at han selv har måttet punge millioner af kroner ud for at redde sin karriere.

»Jeg var endt i en situation, hvor jeg kunne mærke, at Uerdingen var et sted, der ville skade min karriere. Derfor valgte jeg at få ophævet min kontrakt,« siger Andreas Maxsø.

Det var slet ikke meningen, at jeg skulle til Uerdingen Andreas Maxsø

Det levede simpelthen ikke op til dine forventninger?

»Det var slet ikke meningen, at jeg skulle til Uerdingen. FC Zürich havde et samarbejde med Bournemouth, og omkring et par uger før mit skifte til Uerdingen, får jeg at vide, at de vil rykke deres investeringer til Uerdingen. Vi var sikre på, at jeg ville skifte til en anden klub inden da, men pludselig får jeg at vide, at jeg har 24 timer til at beslutte mig for at tage til Uerdingen.«

»Det føler jeg mig nødsaget til, da jeg samtidig får den besked, at hvis jeg bliver i Zürich, vil jeg være to-tre gange så dyr at købe ud. Så jeg gjorde det, men planen var hele tiden, at jeg skulle videre derfra denne sommer, om det var til Bournemouth eller et andet sted.«

»Jeg blev aldrig garanteret et skifte til Premier League, men da jeg mod slutningen af transfervinduet indså, at jeg kunne ende med at blive i Uerdingen, valgte jeg at passe på mig selv og min karriere og få opsagt min aftale.«

Forstår du, hvorfor alle tænker, hvad der mon har foregået?

»Ja, men det havde altså sin årsag.«

Hvad fik dig i første omgang overbevist om, at det nok skulle lykkes?

»I tiden inden skiftet til Zürich og under opholdet dér havde jeg samtaler med nogle fra ledelsen i Bournemouth, og det var dem, der hentede mig fra Tyrkiet til Zürich i første omgang, så jeg følte, at hvis jeg gjorde det godt nok, var der en rimelig mulighed for, at jeg kunne komme til Premier League. Uden at jeg nogensinde blev lovet noget. Jeg var aldrig på kontrakt i Bournemouth, men da de kom med projektet i Zürich, som er en rigtig fin klub, der skulle i Europa League, syntes jeg, det var en rigtig god mulighed for at vise mig frem igen i Europa efter tiden i Tyrkiet.«

Jeg skal ud igen. Det er målet og ambitionen. Jeg er slet ikke blevet skræmt af at spille uden for Danmark Andreas Maxsø

»Da jeg ligesom finder ud af, at det ikke bliver til noget med Bournemouth, afsøger vi mine muligheder, og da der mod slutningen af transfervinduet ikke faldt noget på plads med en anden klub, måtte jeg komme ud af kontrakten, så jeg kunne stå frit på markedet.«

En tidligere superligaprofil med en god alder på 25 år og kun etablerede klubber på cv'et må være et scoop for en klub i 3. Bundesliga. Hvordan kom du ud af din kontrakt med dem?

»Ved selv at betale mig ud.«

Det må have været dyrt?

»Ja.«

Taler vi i millionklassen?

»Ja.«

Mere end et par stykker?

»Ja. For mig er penge vigtige, og jeg passer godt på dem, men jeg vil hellere passe på min karriere end at spille for en klub, som aldrig var meningen.«

»Jeg har store ambitioner, og hvis det er det, der skal til, for at jeg får opfyldt mine mål, så betaler jeg gerne de penge.«

»Det er da et stort beløb, jeg har betalt for at komme ud af min kontrakt, men det var altafgørende, at jeg slap ud af den inden lukningen af transfervinduet, så jeg frit kunne skifte til en ny klub. Jeg er rigtig glad for at være i Brøndby nu, og pengene skal jeg nok tjene igen.«

Har du ikke på noget tidspunkt siddet og tænkt som alle andre, at der var noget underligt ved det her?

»Jo, men jeg troede på de folk, der var involveret. Jeg fik én garanti fra mit bagland, og det var, at jeg ville komme væk igen i det her transfervindue, så selv om jeg ikke havde den rigtige følelse, valgte jeg at stole på det,« forklarer Andreas Maxsø og fortsætter:

»Nu er det endt sådan her, og jeg er klar til at vise mit værd i Brøndby.«

Hvordan ser du på et nyt udlandsophold?

»Jeg skal ud igen. Det er målet og ambitionen. Jeg er slet ikke blevet skræmt af at spille uden for Danmark. Og jeg vil bestemt ikke udelukke Tyrkiet som næste destination, når jeg igen skal ud, fordi jeg havde det så godt dér. Der var nogle ting, jeg måske gerne ville have gjort om, for jeg føler ikke, at jeg var langt fra at have gjort det virkelig godt dernede.«

Hvad ville du lave om?

»Jeg var stadig ung, da jeg kom til Tyrkiet, og det var første gang, at jeg var ude, og i dag har jeg erfaring med, hvordan man skal være som person i et land med en anden kultur.«

Kan du ikke uddybe, du har vel bare været professionel som herhjemme?

»Tyrkiet har det mest fantastiske folkefærd, og i Osmanlispor var der virkelig styr på det hele, og der blev hjulpet en masse.«

»Fodbolden er så anderledes, specielt hvordan man er over for sine medspillere, ikke mindst dem med anciennitet. Dem skal man passe lidt mere på.«

»Jeg kunne på et tidspunkt se, at jeg var på vej på bænken, og så ville jeg bare give mig endnu mere for at komme på holdet, og der var en episode eller to, hvor jeg kan sige, at hvis jeg havde været lidt ældre, ville jeg have ageret anderledes. Det kostede måske lidt spilletid, og det ville være undgået med den erfaring, jeg har i dag. Det lærer man af.«

»Men lige nu er mine tanker slet ikke på udlandet. De er på Brøndby og at få bygget noget stort op sammen herude. Det handler ikke kun om mig,« lyder det fra Andreas Maxsø, som havde for få måneder siden havde et begrundet håb om at spille i Premier League.

Nu er han så i tilbage i barndomsklubben Brøndby for at spille på topniveau igen.