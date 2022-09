Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fridagen er inddraget, og FCK vil ikke have besøg.

De danske mestre slår ring om sig selv efter endnu et pinligt nederlag i Superligaen.

Lørdag blev endnu en føring fomøblet, og det endte med en 2-1 sejr til OB, der ellers har set ud til at være i virkelig ringe forfatning i denne sæson.

Det fik konsekvenser for FCK-truppen, der ellers kunne se frem til en fridag i det tætpakkede kampprogram med Superliga og Champions League-kampe på stribe.

FCK's Rasmus Falk beder til de højere magter, ser det ud til. Foto: Claus Bech Vis mere FCK's Rasmus Falk beder til de højere magter, ser det ud til. Foto: Claus Bech

Det fortalte træner Jess Thorup efter det femte nederlag i ni Superliga-kampe.

»Det skal vi hjem og have en snak om. Det starter i morgen (Søndag, red.). Det var egentlig en fridag i morgen, men jeg kalder spillerne ind, fordi vi har brug for at snakke om de her ting.«

Alle leder efter svar på FCK's krise, men dem må man vente med at få fra københavnerne selv, for alt er lukket ned denne formiddag.

'Vi gør opmærksom på, at søndagens træning er lukket for tilskuere og medier,' lyder det fra FC København i et tweet søndag.

Onsdag møder de danske mestre Sevilla i Champions League, og kampen i Parken kan på papiret ligne den bedste chance for at få point i den svære gruppe, da spanierne er kommet noget svingende fra land.

Men FCK'erne var altså helt skidt kørende lørdag - læs B.T.'s dom her.