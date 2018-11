FC København er FC København igen.

Det er vurderingen fra den tidligere FCK-darling Mathias 'Zanka' Jørgensen inden søndagens topbrag i Parken mellem københavnerne og FC Midtjylland.

Kampen mellem Superligaens nummer et og nummer to. Kampen mellem holdene, der har fordelt mesterskaberne mellem sig i de seneste fire sæsoner.

Mathias 'Zanka' Jørgensen, der nu tjener sine fodboldpenge i Premier League-klubben Huddersfield, tør ikke vurdere styrkeforholdet mellem de to guldkonkurrenter.

Hør seneste episode af B.T.s nye fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder. Og husk også at abonnere på programmet lige HER

»Nej. for jeg må indrømme, at jeg ikke ser FC Midtjyllands kampe. Så dem kan jeg ikke udtale mig om.«

»Men jeg følger selvfølgelig med i FCK's kampe i Superligaen, og jeg ser også alle deres europæiske kampe,« fortæller landsholdsspilleren, der scorede topkarakter hos B.T. i mandagens landskamp-nullert mod Irland.

Og Mathias 'Zanka' Jørgensen ser tegn på, at det 'nye' FC København-hold er godt på vej mod en storhedsperiode.

»Jeg kan se, at FCK er på rette vej. De har fået nogle spillere, som har den kvalitet, som tidligere har været der. Sidste år var der et lille dyk. Men efter at Viktor (Fischer, red.) er kommet til, så begyndte holdets identitet ligesom at forme sig.«

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Og så har de fået tilført både Bjelland og N'Doye. Robert Skov er begyndt at træde i karakter. Og Peter Ankersen spiller fantastisk. Ja, Boilesen er der også.«

»Så de har pludselig et hold, hvor der igen er mange gode spillere - spillere med landsholdskvalitet - over hele kæden, og det er sådan, det skal være i FCK,« fortæller Mathias 'Zanka'.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har spillet for FC København ad to omgange.

Første gang fra 2007 til 2012 - og i anden omgang fra 2014 til 2017.