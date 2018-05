En Snapchat-besked mellem to bedste venner endte med at ødelægge et venskab. I hvert fald for nu. I dette interview med BT åbner Sønderjyskes Mads Hvilsom op for, hvad der skete mellem Hobros Jesper Bøge og ham, og hvordan svigtet fra sin bedste ven tog hårdt på ham.

For midt i Sønderjyskes matchfixing-sag blev Mads Hvilsom pludselig en helt central del af det hele, da Ekstra Bladet kunne afsløre, at Sønderjyske-angriberen havde sendt en besked via Snapchat til sin ven Jesper Bøge fra Hobro umiddelbart efter kampen. Den indikerede, at han ikke måtte score i opgøret mod FC Midtjylland, som klubben endte med at tabe 1-2.

Sønderjyske-sagen kort På grundspillets sidste spilledag handlede det om ikke at ende som nummer syv. Placeringen ville nemlig sende det hold i den noget sværere nedrykningspulje, og endte man i stedet som nummer otte, så chancen for overlevelse rigtig god ud.

FC Midtjylland scorede sejrsmålet mod Sønderjyske til sidst, og de lyseblå endte derfor som nummer otte. Efterfølgende blev Superligaklubben mistænkt for at have tabt kampen med vilje, og Danmarks Idrætsforbunds Matchfixingsekretariat brugte uger på at kulegrave sagen.

I Snapchat-beskeden fra Mads Hvilsom til Jesper Bøge skulle Sønderjyske-spilleren have skrevet, at det var fedt at få at vide, at han ikke ikke måtte score i kampen. Dén besked havnede altså fra Jesper Bøges telefon og til sidst på Matchfixingsekretariats bord, der tog det med i sin samlede vurdering. I den vurdering har de blandt andet også har afhørt Sønderjyske-spillerne.

Den 26. april meddelte Matchfixingsekretariatet så, at de har valgt ikke at åbne en sag på baggrund af kampen mod FC Midtjylland.

I sidste uge blev klubben så frifundet, og mange i klubben åndede lettede op. Men én stod for alvor tilbage. For Mads Hvilsom handlede det nemlig ikke så meget om selve afgørelsen. Det handlede om det, der skete mellem hans bedste ven og ham, og som - modsat matchfixing-sagen - ikke har fået sit endegyldige punktum endnu.

Vi har skrevet lidt frem og tilbage, men det har været meget småt med at snakke sammen. Der går nok et stykke tid endnu, fordi det viste sig jo at være rimelig alvorligt, da det lige pludselig var ude af vores egne hænder. Mads Hvilsom

Hvordan bliver det at skulle stå over for Jesper Bøge på søndag?

»Det bliver fint. Det er ikke noget, jeg tænker yderligere over. Sket er sket, og det kan vi ikke gøre noget ved nu. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og lægger planer om aftenen om, at han skal have en ordentlig tackling eller noget. Det er ligesom sket nu, og der er ikke noget at gøre ved det. Vi skal jo nok få snakket ud en dag, men jeg fokuserer egentlig bare på kampen. Jeg vil jo sindssygt gerne slå dem. Den bedste måde at betale tilbage på, det er at være dem, der vinder over dem over to kampe, og det vil jeg jo virkelig gerne. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og planlægger mord,« fortæller Mads Hvilsom.

Men er I venner i dag? Hvordan er forholdet mellem jer?

»Det ved jeg faktisk ikke for at være ærlig. Vi har skrevet lidt frem og tilbage, men det har været meget småt med at snakke sammen. Der går nok et stykke tid endnu, fordi det viste sig jo at være rimelig alvorligt, da det lige pludselig var ude af vores egne hænder. Pludselig skulle alle snakke med om det, og det har bare været noget rigtig rod. Det har aldrig været meningen, at det skulle blive så stor en ting, fordi det er kommet fuldstændig ud af kontekst alt det, der står, som jeg også har fortalt. Og det ved han godt, og det ved jeg også godt. Så jeg tror jo bare, at han - det har han i hvert fald udtrykt over for mig - er rigtig ked af det, der er sket, men at han ikke kan lave om på det nu. Og det har han jo ret i. Derfor vil det heller ikke give mening, at vi skulle svine hinanden til - eller at jeg skulle gøre det i hvert fald. Så vi skal jo nok finde ud af det en dag, men det bliver nok ikke lige inden for den her uge.«

Jeg kan forstå, fra hvad jeg har hørt fra andre, at I var rigtig gode venner. Hvordan har det påvirket dig?

»Vi er vel det, man kalder bedste venner, eller er inde i sådan en gruppe af bedste venner. Så det har da ramt mig hårdt. Det er det, der har fyldt allermest for mig i de her måneder. Det har ikke så meget været den sag, der har kørt, fordi jeg har hele tiden vidst, hvad der var sandheden bag den. For mig har det helt klart været den her ting med en rigtig god kammerat, som jeg aldrig havde set komme. Og også en klub, som jeg aldrig havde troet ville prøve at påstå, at jeg havde gjort noget eller sagt noget. Der troede jeg, at de i hvert fald havde nok respekt for mig - fordi det havde jeg i hvert fald for dem.«

Og det er også derfor, at det har ramt mig så hårdt, for han kender godt sandheden bag, så hvis han bare gik ud og fortalte det, så vil der slet ikke være nogen ting med den Snapchat-besked. Det, jeg er skuffet over, er, at han og klubben har valgt at bruge det imod mig, når de godt kender sandheden bag det. Mads Hvilsom

Føler du, at det var et tillidssvigt, når I nu er så tætte, som I er?

»Ja, selvfølgelig er det, det. Det føler man jo. Det tror jeg også, du ville føle, hvis du havde skrevet en besked til en af dine bedste venner, hvor du ikke tænkte yderligere over, hvad der stod. Det gør man jo ikke, når man skriver sammen hver eneste dag og ser hinanden flere gange om ugen. Så tænker man jo ikke over de præcise ord, man vælger at bruge i en fuldstændig latterlig besked. Og at de så har brugt den imod mig. Fordi jeg kan jo godt se - som jeg forklarede til DIF - hvordan den besked står, og hvordan man kan tolke den. Men det var egentlig først, da jeg fik lov til at blive interviewet inde hos DIF, at jeg kunne forklare det, og de kunne jo godt se sammenhængen i det. Så det var jo heldigt, at jeg ikke skulle dømmes bare på det, og jeg fik lov til at forklare mig. Det har fyldt mega meget, og jeg er godt nok træt af at snakke om det. Men jeg kan jo godt forstå, at folk gerne vil høre om, hvordan det hele er.«

Kan du uddybe noget i forhold til den besked, og hvad der præcis stod i den?

»Jeg kan jo bare forholde mig til det, som der blev skrevet i medierne dengang, at det hænger meget godt sammen, det der står lige der. Men den tekst er blevet taget ud af en lang samtale og snak bagefter. Hvis du ringede til Bøge nu, så tror jeg også, han vil kunne fortælle dig, at det ingenting har at gøre med, at jeg har fået at vide, at jeg ikke må score eller noget. Det var 15 sekunders frustration over, at en holdkammerat vælger at spille den tilbage og bare råber »Ja, rolig« og sådan noget, hvor jeg jo bare skriver i dumhed »Også fedt at få at vide, at man ikke må score«, men det har ingenting at gøre med, at jeg har fået det at vide af en træner eller en spiller. Det er bare noget, jeg hører og er derfor taget helt ud af en kontekst. Og det ved Bøge også godt. Jeg har jo snakket med ham, før den her sag blev blæst op. Vi har siddet hjemme hos mig og snakket om det, og det er også derfor, at det kommer så meget bag på mig. Og det er også derfor, at det har ramt mig så hårdt, for han kender godt sandheden bag, så hvis han bare gik ud og fortalte det, så vil der slet ikke være nogen ting med den Snapchat-besked. Det, jeg er skuffet over, er, at Bøge og klubben har valgt at bruge det imod mig, når de godt kender sandheden bag det.«

Jeg var først og fremmest ked af det, så det er jo svært, for hvad gør man så i sådan en situation? Jeg tænker ikke på Bøge som en fodboldspiller, jeg tænker på ham som ven. Så hvad gør man, når de lige pludselig begynder at svigte? Hvem har man så, man stoler på?

Jeg ville personligt være rasende, hvis jeg fandt ud af, at min ven havde gjort det, han har gjort. Hvad var din umiddelbare reaktion, da det kom frem?

»Jeg tror, at man skal passe på med at gøre for meget, fordi selvfølgelig var jeg sur og skuffet, og det var jeg i mange uger. Jeg var først og fremmest ked af det, så det er jo svært, for hvad gør man så i sådan en situation? Jeg tænker ikke på Bøge som en fodboldspiller, jeg tænker på ham som en ven. Så hvad gør man, når de lige pludselig begynder at svigte? Hvem har man så, som man kan stole på? Så ja, jeg var sur og skuffet, men jeg var allermest ked af det. Jeg tror, at det var meget godt, at vi ikke snakkede sammen de første par dage og uger. Nu har vi så fået skrevet lidt sammen og ja, nu må vi se, hvad der sker. Det bliver nok aldrig helt det samme, som det har været, men det ville jeg da ønske, at det kunne blive på et tidspunkt, men nu må vi se.«

Kommer I to til at give hinanden hånden på søndag?

»Ja ja, det gør vi da. Selvfølgelig. Jeg er ikke et dumt svin. Jeg føler altid, at jeg har fortalt sandheden og været meget ærlig omkring tingene. Fodbold er fodbold, men ja. Jeg er selvfølgelig stadig sur på ham og sur på resten af Hobro, men jeg vil da lade fødderne tale.«

Mads Hvilsom har været inde i en spillemæssigt god periode og har scoret fire mål i de seneste fem kampe.

Det første opgør mellem de to klubber spilles på søndag klokken 18.00, når Hobro gæster Sønderjyske i Haderslev. Du kan følge kampen direkte her på bt.dk.

BT har været i kontakt med Jesper Bøge via Hobros pressechef, og han fortæller, at Hobro-spilleren ikke har ønsket at kommentere Mads Hvilsoms udtalelser.