Så går det løs i den sidste kamp i 28. runde af Superligaen.

Og i den tager FC Midtjylland hjemme imod FC København på MCH Arena. Midtjyderne skal vinde kampen for at kunne følge med Brøndby, der pt er førerhold i tabellen. FC København kæmper derimod for at sikre sig bronzen, så der er masser at spille om i aften for begge hold.

Se, hvem der trækker det længste strå i Herning i LIVE-bloggen her: