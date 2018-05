Fyns Politi har anholdt 30 OB-fans i Odense, som forsøgte at starte et slagsmål med AGF-fans, som er i Odense for at se de to klubber tørne sammen i et vigtigt Superliga-opgør.

Det skriver Fyens.dk.

»Der var optræk til slagsmål, så vi anholdt nogle af dem,« siger vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg, som melder, at omkring 30 fans er blevet anholdt kort før klokken 16.

Urolighederne foregik ifølge Fyens.dk ved Sir Club i Nørregade i det centrale Odense.

Vicepolitiinspektør ved Fyens Politi, Kim Munksgaard, giver flere detaljer om episoden til BT:

»Kort før kl. 16 indfandt en gruppe OB-fans sige nede i Nørregade, hvor AGF-fansene holdt til i Sir Club. Vi nåede at forhindre sammenstødet. Der var ingen tvivl om, at de ville have fat i det her AGF-fans. AGF-fansens var klart i overtal, så de opgav deres forehævende. Men de havde ond hensigt. Forlydender siger, de har været maskeret. Mine kollegaer dernede har vurderet, at hvis vi ikke var skredet ind der, så var de gået i totterne på hinanden.«

Politiet i Odense arbejder nu på højtryk med at samle flere informationer om hændelsen, som skete et par timer før OB's kamp mod AGF på EWII Park i Odense klokken 18.

De 30 anholdte er ankommet til politigården og skal fordeles på de forskeligge detentioner. Flere af de anholdte bliver sigtet som minimum for gadeuorden, som kan kaste en bøde af sig. Men straffelovens paragraf for gadeuorden, hvor man i en gruppe har hensigt om slagsmål med andre og forsager grov forstyrrelse af ro og orden, kan også komme på tale, siger Kim Munksgaard.

Dermed risikerer de anholdte op til et halvandet års fængsel.

OB-AGF kan følges LIVE på BT.dk.