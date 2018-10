Thomas Frank er ny mand i spidsen for engelske Brentford, og det glæder Mark Strudal, der var assistent og angrebstræner under Thomas Frank, da han var cheftræner i Brøndby. Ifølge ham er Thomas Frank kraftigt medvirkende til den succes, Brøndby har nydt under Alexander Zorniger.

»Hans arbejde lagde fundamentet for, at det gik så godt for Zorniger i de første sæsoner med ham. Holdet var trænet rigtig godt, både i strukturen og i organisationen i holdet, men også det rent tekniske og fodboldmæssige,« siger Mark Strudal, der også var assistent i Zornigers første tid.

Uden at negligere Zornigers arbejde, så mener han, at folk har en tendens til at glemme, hvor Thomas Frank var på vej hen med holdet.

»Zorniger kom med sin presstil, hvor al fokus var at komme mod bolden. Det var et fint match i forhold til, at alle spillerne var uddannet med bolden.«

Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger under superligakampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Park, søndag den 7 oktober 2018.

»De krydderier, Zorniger tilsatte, fik det til at lykkes så godt. Men Thomas Frank har en stor andel i de gode ting, der er sket i Brøndby, og det er der måske en del, der ikke husker,« fortæller Strudal.

Stærkere af ’Oscar-gate’

B.T. kunne inden offetliggørelsen af Thomas Frank som cheftræner afsløre, at klubben havde besluttet sig for at lade ham fortsætte fast i rollen, han midlertidigt havde overtaget fra Dean Smith.

Med jobbet i Brentford får Thomas Frank en udfordring, der minder en del om jobbeskrivelsen, da han i 2013 tog over i Brøndby efter flere år som ungdomslandstræner.

Mark Strudal. Arkivfoto.

»Det er sådan set det, han også skulle starte op i Brøndby, men som blev noget helt andet. Han skulle komme ind med en masse knowhow på talentudviklingen og satse på de unge spillere, og så blev det lige pludseligt noget andet på grund af utålmodighed i klubben,« siger Mark Strudal.

Brøndby-jobbet fik dog en brat slutning, da den daværende bestyrelseformand i Brøndby, Jan Bech Andersen, i marts 2016 blev afsløret i at gemme sig bag pseudonumet Oscar på et Brøndby-relateret fanforum.

Her blev Jan Bech Andersen, der fortsat er storaktionær i klubben og nu er tilbage som bestyrelsesmedlem, afsløret i at skrive yderst kritisk omkring Thomas Frank. Den oplevelse har han lært meget af, mener Mark Strudal.

»At have stået i orkanens øje og have prøvet det, som han har, det udvikler ham virkelig meget som træner. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Thomas hviler endnu mere i sig selv som menneske og som træner, fordi han har stået i de her ting.«

Folk har glemt Thomas Franks gode arbejde i Brøndby, mener Mark Strudal.

»Det er de færreste, der har stået i det på samme måde, og den ballast, han tager med, er sindssygt vigtig for hans videre færden,« fortæller Mark Strudal.

Lyngby-træneren er fortsat i kontakt med Thomas Frank med jævne mellemrum, og han glæder sig over, at den tidligere Brøndby-chef får så stor en mulighed, som han gør nu.

»Det glæder mig, at der kommer en dansk træner mere til et godt job i udlandet. Og det er en dygtig én af slagsen. Han er god kommunikativt og stærk fagligt, så jeg synes, det lå naturligt i kortene, at han skulle overtage,« siger Strudal og fortsætter:

»Og så er det med til at åbne for, at andre danske trænere kan komme til udlandet, når der er nogle derude, der gør det godt og er gode ambassadører for dansk fodbold.«