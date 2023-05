FC Nordsjællands lejede stjernespiller Emiliano Marcondes er ikke typen, der er bange for at stikke næsen frem.

Og selv om han kun spillede få minutter i mandagens topbrag, så var der masser af fokus på den krølhårede kreatør.

For FCK-fansene sang - igen - smædesange ned mod ham, ligesom han efter kampen endte i en batalje med FCK-keeper Kamil Grabara, som for nylig stak til Marcondes og dennes pandebånd efter pokalkampen torsdag.

Efter mandagens topbrag var den 28-årige offensivspiller derfor svært tilfreds med, at han kunne give FCK-fansene svar på tiltale med en 3-2-sejr og en førsteplads til FCN.

»Det er altid rart at komme tilbage og lave et comeback, når vi har tabt mod dem i torsdags, og når nogen har prøvet at få en ned med nakken og svinet mig til. Så den der ler sidst, ler bedst,« siger Marcondes og tilføjer om tilråbene fra FCK-afsnittet:

»Jeg ved ikke, om FCK-fansene ikke kunne lide, at jeg løb inde på banen, hvor der er blødere for min fod, mens jeg varmede op. Men det var da fedt, at mange råbte mit navn i begge ender. Jeg tænker, at de synger mod mig, fordi jeg har scoret mod dem.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

FCK-fansene sang blandt andet, at Marcondes var 'for dårlig til Brentford' - den engelske Premier League-klub, som Marcondes forlod, da klubben rykkede op i Premier League.

»Den har jeg hørt før. De må finde på noget nyt, for jeg har hørt den mange, mange gange før. De må komme op med noget nyt snart.«

Og så til pandebåndet.

I midtugen tweetede Kamil Grabara efter FCN's pokalexit til FCK, at Marcondes skulle droppe pandebåndet, fordi det strammer for meget, efter Marcondes var endt i sammenstød med flere FCK'ere.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor forsøgte Marcondes at give sit pandebånd til den polske keeper efter slutfløjt mandag - hvilket du kan se video af i playeren over artiklen.

»Jeg synes da lige, at han skulle have et pandebånd med på vejen. Det havde jo trykket godt på mit hoved i lang tid, så det var dejligt at få det af her efter kampen.«

»Jeg tror faktisk gerne, at han ville have det... Ej, spøg til side. Jeg kunne let komme tilbage og give ham noget igen med hans maske, men det ville være alt for let at gøre. Nu har de tabt i dag, og de ærgrer sig, så jeg har ikke yderligere om det.«

Så du vil ikke sparke til nogen, der ligger ned?

»Nej, præcis. Jeg har ikke lyst til at sige mere om den sag.«

Føler du, at han gjorde det med sit tweet?

»Det må du spørge ham om.«

Emiliano Marcondes var dog ikke færdig med at svare på spørgsmål om FC København.

For med sejren gik FCN på førstepladsen, og det er ifølge FCN-profilen helt fortjent.

»Jeg synes helt ærligt, vi er bedre, når vi spiller mod hinanden,« siger han og forklarer, hvordan han ser FCN have overhånden på FCK.

»De er ikke så gode i deres presspil, og vi er rigtig gode til at holde i bolden og være tålmodige. De bliver frustrerede og kan ikke få fat i bolden.«

»Storhold vil gerne dominere, og hvis man så bliver domineret, kan det være en irriterende faktor, som bliver mental, så man ender med at tage nogle forkerte valg,« lyder det fra FCN-profilen, som dog har stor respekt for guld-duellanterne:

»De gør det mega godt og har gjort det godt i sæsonen og foråret. Det er ikke et dårligt hold, men vi er også gode, så jeg er ikke overrasket, at vi ligger nummer et.«

Marcondes og FCN fører med fire runder tilbage af sæsonen nu Superligaen med et point.

Du kan læse B.T.s dom fra opgøret i Farum lige HER.