»Hans hjerte var stoppet, men de fik bragt ham tilbage i live.«

Det siger Emiliano Marcondes om sin brors ulykke til Canal 9. En ulykke der betyder, at broren kæmper for sit liv.

Marcondes fortæller, at ulykken indtraf for to måneder siden, og at broren efterfølgende blev indlagt på Rigshospitalet, hvor han stadig er:

»Jeg vil ikke komme for meget ind på detaljerne omkring ulykken, men han slog hovedet og fik et kraniebrud. Nu har han så været i koma et stykke tid. Jeg ved faktisk ikke, om man stadig kalder det koma, men han er ikke ved bevidsthed,« fortæller Marcondes.

Efter Marcondes hørte om ulykken skyndte han sig hjem til Danmark fra London:

»Jeg fløj hjem med det samme og ville gerne være tæt på ham. Jeg var selvfølgelig lidt ked af det over, at jeg skulle tilbage til London og være så langt væk fra ham, så det var også inde i overvejelserne, at det var nemmere at være her og sætte sig ind i bilen, hvis der nu skulle ske nogle ændringer med ham, og i forhold til når han vågner op, og han har brug for mig.«

Nu er der gået to måneder siden ulykken, men ifølge Emiliano Marcondes er broren nu i bedring:

»Det går bedre. Han er begyndt at kunne høre lidt mere, så når jeg siger, at han skal trykke min hånd, så hører han det. Det var første gang, han virkelig hørte noget, og hans puls steg, da jeg kom ind. Det var meget rørende, og jeg blev rigtig glad. Nu venter der en lang genoptræning. Det går i den rigtige retning, men lægerne siger, der er lang vej igen. Det kan tage måneder og år, før han er tilbage,« lyder det fra Marcondes.

Vis dette opslag på Instagram Crazy game in parken! We deserved more. We keep going Et opslag delt af EmilianoMarcondesCamargoHansen (@emilianomch) den 24. Sep, 2019 kl. 4.36 PDT

Marcondes fortæller at han bruger fodbolden som en form for flugtvej og pusterum fra alle de svære tanker omkring broren:

»Det har aldrig været et problem at fokusere på fodbold, for når jeg spiller fodbold, så tænker jeg kun på det, og det får også mine tanker væk fra det andet. Derfor ville jeg også hurtigt tilbage og træne da det skete, selvom det er en alvorlig situation,« slutter han.

Emiliano Marcondes og FC Midtjylland fik deres første nederlag i Superligaen i søndags, da man tabte med 1-0 til OB.

FC Midtjylland topper dog stadig Superligaen efter 11 runder med 26 point. Et point mere end FC København.