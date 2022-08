Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Surrealistisk.

Det var det ord, som Brøndby-cheftræner Niels Frederiksen valgte at sætte på det hav af chancer og ligeved-og-næsten muligheder, som Brøndby ikke formåede at score på, da det søndag blev til et skuffende 0-2-nederlag mod Silkeborg IF.

Og bag ordet ligger de største frustrationer, som Brøndby-træneren har lige nu.

I Silkeborg skreg det til himlen, at Brøndby-træneren mangler skarphed i sit offensive kavaleri, og det beder han til, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen henter til ham i løbet af transfervinduets sidste måned.

»Vi savnede noget skarphed inde foran mål, og det skal vi se at få hentet. Det har jeg sagt før, og det mener jeg sådan set stadigvæk.«

»Det er ikke sådan, at dem, vi har, ikke er dygtige nok, men det er klart, vi mangler lidt skarphed i de situationer. Det kan vi også forbedre på træningsbanen, men vi mangler noget ekstra fremme på banen,« siger Niels Frederiksen.

Kan vi prøve at blive lidt mere konkrete på, hvad du gerne vil have i dette vindue?

»Nej, ikke udover at jeg gerne vil have noget på nogle offensive positioner. Det kan være en offensiv midtbane, der kan hjælpe med at kreere, men det kan også være en angriber,« siger Brøndby-træneren uden at ville sætte antal på, hvor mange spillere han vil have.

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

»Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der bestemmer det. Men vi skal kigge på at få noget ekstra kvalitet ind på de forreste pladser. Det er der ikke nogen, der er uenige i, men vi skal finde det rigtige, tingene skal passe, pengene skal passe, og det er ikke så simpelt, at vi kan knipse med fingrene og så står der nye spillere i morgen.«

Det er anden sommer i træk, at Brøndby-træneren har måttet vente et godt stykke ind i sæsonen på forstærkninger – men selv om han godt gad at have truppen på plads allerede, er det ikke noget, der frustrerer ham.

»Vi må være tålmodige, indtil den rette mulighed er der. Vi vil ikke bare handle, hvis vi ikke føler, at det er det rette. Så det må tage den tid, det tager.«

Én af de rette muligheder lader for Brøndby til at være Silkeborg-stjernen Nicolai Vallys.

B.T. kunne søndag afsløre, at Brøndby har henvendt sig til Silkeborg med en intention om et køb til en historisk værdi på over 20 millioner kroner, og Vallys bekræftede søndag, at Brøndby jagter ham.

»Vallys er en dygtig spiller, det har jeg aldrig lagt skjul på, men ellers vil jeg ikke kommentere på enkeltnavne,« siger Niels Frederiksen.

Han og Brøndby ser ind i et travlt program med europæisk kvalifikation mod Basel, og lykkes det for Brøndby at komme i gruppespillet i Conference League, så peger Frederiksen på, at han mangler noget bredde i sin trup, hvis resultaterne skal flaske sig i både Superligaen og Europa.

»Vi har meget talent og mange unge spillere, så det kunne da godt være, at vi – hvis vi i hvert fald fortsætter i Europa – ikke har den bredde, der skal til.«

Brøndby er efter tre runder nummer ni i Superligaen. Det er lykkedes holdet fra vestegnen at skrabe tre point sammen indtil videre – Brøndby har scoret to mål. Anderledes skarpe var Brøndby torsdag aften, da polske Pogon Szczecin blev nedlagt med 4-0 i Conference League.