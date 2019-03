Det er ikke hver dag, at mægtige Manchester United kaster stjerneglans over fodbolddanmark.

Derfor er der da også dømt fodboldfeber på heden, hvor fremtidens Manchester United-stjerner er landet for at tørne sammen med FC Midtjyllands U19-talenter i 1/8-finalen i Uefa Youth League.

»Det er kæmpestort. Vi lærer noget af det som klub, og det er en vigtig erfaring for spillerne at opleve de her store kampe,« siger en begejstret FC Midtjylland-direktør, Claus Steinlein.

Op mod 6.100 tilskuere ventes at troppe op på MCH Arena i eftermiddag, når United - anført af flere talenter, som allerede er inde omkring klubbens stjernesprækkede Premier League-hold - skal i aktion mod FCM's kuld af kommende Superliga-profiler i ungdomsholdenes svar på Champions League. Aldrig tidligere har er været så mange tilskuere til en ungdomskamp i klubbens historie.

FCM-direktør Claus Steinlein. Foto: Henning Bagger

Claus Steinlein siger, at han er stolt over at se 'lille FC Midtjylland ude fra heden' i selskab med storklubber som FC Barcelona, FC Porto, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Atletico Madrid, Ajax Amsterdam og Olympique Lyon. I forrige runde slog holdet AS Roma ud af Uefa Youth League.

»Brandingmæssigt er det pissefedt. Det er jo alle de store klubber, der er tilbage - og så FC Midtjylland. Også i forhold til vores selvforståelse om, at vi har et af Europas bedste akademier, er det meget vigtigt. Det er ikke tilfældigt, at vi er blevet danske mestre tre af de seneste fire år i U19-rækken - og at vi igen i år fører med fem point, og at vi har slået de spanske, hollandske og belgiske mestre ud i de seneste år,« siger Steinlein.

Manchester United, som har haft sendt en delegation på tre mand til i forvejen at inspicere forholdene i Herning, er landet på heden i privatfly. Med ombord var flere stortalenter, som allerede har gjort sig bemærket på Ole Gunnar Solskjærs succesfulde Premier League-hold.

Eksempelvis var både Tahith Chong og Mason Greenwood med til at skabe sensationen i Paris, hvor et skadesplaget United-mandskab sendte Paris Saint-Germain ud af Champions League. De forventes sammen med James Garner og Angel Gomes, som også har fået førsteholdsdebut, at komme i aktion på MCH Arena i eftermiddag, hvor 1/8-finalen skal afgøres.

Mason Greenwood (nummer 54) og Tahith Chong (nummer 44) i aktion for Uniteds førstehold mod PSG. Foto: YOAN VALAT

»Det er for mange af os - både spillere, trænere og ledere - den største kampe nogensinde. Vi skal stå sammen og spille som hold, hvis vi skal have nogen chance. Og så skal vi ramme vores højeste niveau. Særligt offensivt kan vi gøre ondt på de fleste,« siger FCM's U19-træner, Claus Therkildsen.

Claus Steinlein sammenligner det nuværende U19-hold med 1997-årgangen, som også kom langt i Uefa Youth League, og hvor flere profiler har taget springet til Superligaen eller udlandet. Han nævner Rasmus Nissen (Ajax Amsterdam), Mikkel Duelund (Dynamo Kiev), Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach) og Mads Døhr Thychosen, som spiller på FCM’s nuværende guldhold.

»Jeg bliver skuffet, hvis ikke syv-otte af de her spillere ikke spiller i Superligaen - enten i FCM eller andre klubber - eller i udlandet om fem år,« siger FCM-bossen.

Men hvem er den nye Viktor Fischer, Pione Sisto eller Simon Kjær, der skal være med til at skabe sensationen for den danske mestres succesfulde U19-hold? B.T Sport præsenterer herunder de største talenter i det seneste ulve-kuld, de kommende profiler, som vi - måske - i en nær fremtid vil opleve i Superligaen eller sågar i større ligaer og på landsholdet.

Brasilianske Patrick er med mod Manchester United.

Nikolas Dyhr, venstre back, 18 år

En omskolet angriber, som huserer på ventre back. Har store offensive kvaliteter, men bygger på defensivt med stor vilje. Var med FCM's førsteholdstrup på træningslejr i Dubai i januar.

Japhet Sery, midterforsvar, 18 år

Fysisk stærk, kontant og aggressiv midterforsvarer med 'international hårdhed', som er dygtig til at læse spillet. Holdets anfører. Har københavnske rødder. Fast U19-landsholdsspiller.

Patrick, midterforsvar, 19 år

En af to nye brasilianske talenter, som under stor bevågenhed landede i Herning i januars transfervindue. Lejet i storklubben Flamengo. Træner med Superliga-truppen.

Oliver Olsen, højre back, 18 år

En solid højre back, som også kan spille i højresiden i et tremandsforsvar. Hentet i Esbjerg fB for et år siden. Træner allerede fast med Superliga-truppen. U19-landsholdsspiller.

Nicolas Madsen, midtbane, 18 år

Stærk central midtbanespiller. Boldsikker og fysisk stærk. Kan spille begge veje. Er god med bolden og en stærk pasningsspiller. Træner med Superliga-truppen. U19-landsholdsspiller.

Oliver Sørensen, midtbane, 17 år:

Er faktisk kun U17-spiller, som lige er fyldt 17 år, men starter inde på holdet på den centrale midtbane, hvor han kæmper mod spillere, som er op til tre år ældre end ham. Dynamisk og hurtig.

Gustav Isaksen, angreb, 17 år

Er førsteårs-U19-spiller. Teknisk venstrebenet spiller på højrekant med lavt tyngdepunkt, hurtige vendinger og skarpe driblinger. Kan sammenlignes med Arjen Robben som type.

Casper Tengstedt, angreb, 18 år

Stærk fysik, god på hovedet og dygtig til at holde på bolden. En målfarlig og snu spiller med en stærk vilje. Har udgangspunkt i højre angrebsside. Topscorer i Uefa Youth League.

Jibril Antala Abubakar, angreb, 19 år

Fysisk stærk, nigeriansk central-angriber. Minder på mange måder om Paul Onuachu, er dog knap så stor, men til gengæld med en bedre teknik og boldomgang. Mangler lidt på målfronten.

Kampen kan ses hos TV3 Sport fra kl. 14.