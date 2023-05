Et helt særligt billede af en sluse foran Brøndby Stadion har vakt opsigt blandt en gruppe fans.

Her ser man en af foranstaltningerne i forbindelse med søndagens kamp mellem Brøndby og FC København, hvor der for første gang i flere kampe vil være udebanefans – et særligt køsystem til FCK-tilhængerne på Brøndby Stadion.

Men allerede nu får systemet – en slags slangeformet kø med hegn, der når cirka navlehøjde – en del hug fra forskellige kanter.

Du kan se billedet herunder.

Det her bliver indgangsforholdene i brøndby. Hvad får man igen, hvis man sætter 100 kr. på at folk hopper over hegnet? pic.twitter.com/5LTo5dx24F — Nicklas (@FodboldGuden) May 9, 2023

Meldingen lyder, at fansene nemt kan springe over og skabe kaos – og du kan se en række reaktioner her. Tidligere har man forsøgt sig med lignende sluser foran Sydsiden i Brøndby.

B.T. har været i kontakt med Brøndby IFs kommunikationschef, Christian Schultz, der ikke vil sætte ord på det specifikke billede.

Til gengæld udtaler han følgende om foranstaltningerne forud for rivalopgøret.

»Sikkerhedsmæssigt forbereder vi os, som vi plejer til et derby. Vi er i tæt dialog med politiet, fans og FC København om, hvordan vi sammen kan sikre et derby, som er bedst muligt afviklet, hvilket blandt andet indbefatter koordinering af march-ruter, adgangsforhold, etc.,« forklarer han.

»Derbyet er udsolgt, så vi forventer et på mange måder klassisk derby på søndag, som vi glæder os utrolig meget til.«

B.T. har også været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, der dog har varslet en stor aktion i forbindelse med søndagens brandvarme opgør mellem de to ærkerivaler.

