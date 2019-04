Tilråb om homofobi hører ingen steder hjemme.

Det er Spillerforeningens direktør, Mads Ølands, klare holdning efter søndagens Superliga-kamp, hvor FCK's Viktor Fischer blev mødt af homofobiske tilråb.

»Det vender sig i mig, når jeg hører og ser sådan noget ske i den sport, jeg elsker. Det rammer jo én følelsesmæssigt, når det her sker. Jeg har levet et helt liv i fodbolden. Og når sådan noget her, så bliver jeg ked af det,« siger Mads Øland til B.T. og konkluderer:

»Jeg synes ikke, det hører sig til.«

Mads Øland er direktør i Spillerforeningen. Foto: Henning Bagger Vis mere Mads Øland er direktør i Spillerforeningen. Foto: Henning Bagger

Udtalelserne kommer i kølvandet på de scener, der udspillede sig i Superligaens sene søndagskamp mellem OB og FCK. Her jublede Viktor Fischer ned mod OB’s fans, som han kyssede ned til, og efterfølgende forklarede han, at det var som følge af homofobiske tilråb, at han gav igen.

Og ifølge Mads Øland bør de homofobiske tilråb ikke gå ubemærket hen.

»Det er vigtigt, at denne sag ikke får lov at passere, uden der kommer en reaktion. Derfor synes jeg også, Disciplinærudvalget bør tage stilling.«

»Hvordan folk reagerer på det her, er vigtigt. Derfor er det godt, at spillerne går ud og tager afstand til det her, og det skal alle andre også,« mener Mads Øland.

Viktor Fischer fortalte efter kampen mod OB, at han blev mødt af homofobiske tilråb fra de fynske fans. Foto: Claus Fisker Vis mere Viktor Fischer fortalte efter kampen mod OB, at han blev mødt af homofobiske tilråb fra de fynske fans. Foto: Claus Fisker

Officielt er ingen Superliga-spillere homoseksuelle, og Mads Øland mener også, at søndagens episode er med til at gøre det svært for fodboldspillere at stå ved sin seksualitet i fodbold.

»Vi har et problem med homofobi i den mandlige del af fodbold. Det må vi bare erkende. Jeg tror, det er noget kulturelt, som er sket over mange år. Og jeg vil i hvert fald gøre mit til at komme af med den del af vores vores fodboldkultur,« siger Mads Øland, som forsikrer, at Spillerforeningen, Divisionsforeningen og fanklubberne arbejder på at justere, hvad der er acceptabelt i fodboldkulturen.

»Det handler om at sige højt, at man må gerne være en homoseksuel mand og spille fodbold. Det skal vi gøre igen og igen med kampagner. Det tager tid og gøres ikke med én kampagne. Men vi skal nok få en ende på det, for i dag er der jo ingen organisationer, der vender det blinde øje til det homofobi, og det, synes jeg, er positivt.«

Tal fra LGBT (Landsforening for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, red.) siger, at 5-10 pct. af Danmarks befolkning er homoseksuelle.