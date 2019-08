Selvom Mads Laudrups fodboldkarriere aldrig nåede samme højder som farmand Michaels ditto, så har han alligevel en fed fodboldrekord, som Laudrup senior ikke kan hamle op med.

I weekenden opnåede Mads Laudrup en speciel (måske-)rekord i dansk fodbold, da han blev noteret for en scoring i Københavnsserien.

Dermed har det tidligere FC København-talent og nuværende tv-vært scoret i samtlige danske fodboldrækker, der strækker sig helt nede fra landets niende bedste række, Serie 4, og op til Superligaen, landets bedste række.

Det fortalte han stolt i fodboldmagsinet 'Offside' på TV3 Sport i aftes, hvor han er vært.

»Så har jeg lige en overraskelse til jer tre. Jeg når jer ikke til sokkeholdenerne i forhold til superligakampe og antal mål. Men i lørdags blev der scoret et mål af undertegnede i Københavnsserien,« lød det fra Mads Laudrup, som havde han besøg af tidligere landsholdsspiller Peter Møller samt de tidligere superliga-profiler Kenneth Emil Petersen og Peter Graulund.

»Det betyder, at jeg har lavet et mål nu hele vejen fra Superligaen til Serie 4. Er det ikke stærkt?«

Mads Laudrup siger selv, at han ikke ved, om der er andre, der har gjort det samme. Dette har B.T. Sport ikke fået hverken be- eller afkræftet. Jacob Stolberg skulle ifølge Wikipedia i 2018 have opnået at score i alle rækker fra Superligaen helt ned til Serie 6. Men uanset hvad er det stærkt gået - af begge to!

Den nuværende tv-vært satsede som ung på at gå i far Michael Laudrups fodspor. Han fik som 18-årig debut på FCK's førstehold i Superligaen i 2007.

Siden skiftede han til HB Køge, hvor han bedst huskes for sit sejrsmål på Brøndby Stadion for de sjællandske miniputter over mægtige Brøndby IF.

Det er Laudrups eneste scoring i landets bedste række, hvor han har spillet 22 kampe. Derudover har Mads Laudrup scoret for HB Køge i 1. Division, for FC Helsingør i 2. Division og for Herfølge i Danmarksserien.

Den 30-årige tekniker har, efter han droppede sin professionelle karriere, spillet i FC Græsrødderne, som han har været med til at stifte, og som i dag spiller i Københavnsserien.

Det er for denne klub, at han har banket kasser ind for i de nedre fodboldrækker.