Søndag kunne FC Københavns målmand Jesse Joronen fejre det danske mesterskab sammen med resten af holdkammeraterne.

Tirsdag var det så tilbage til virkeligheden, da klubben kunne offentliggøre, at de har hentet OB's stjernemålmand Sten Michael Grytebust på en fri transfer.

Men selvom Jesse Joronen fra næste sæson nu kan se frem til at få lidt af en konkurrent om pladsen som førstemålmand, så tager den finske keeper nyheden med ophøjet ro.

»Personligt synes jeg, det er fedt. FC København er en kæmpe klub, og alle klubber vil have den bedste slags konkurrence. Og hvis man har en god målmand, der kan hentes kvit og frit til sommer, så vil en klub som FCK selvfølgelig forsøge at hente én,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Jeg tager det ikke personligt, og jeg har fuld tiltro til egne evner. Der er ikke noget problem i det. Det gør bare gruppen af målmænd bedre og på den måde også holdet bedre. Og det er i sidste ende det, træneren vil have og har været meget tydelig omkring fra dag ét.«

Grytebust har vundet prisen 'Det gyldne bur' to gange, der gives til Superligaens bedste målmand. Er du slet ikke nervøs for din plads i startopstillingen?

»Nej, slet ikke. Jeg har fuld tiltro til mig selv, og hvad jeg kan. Og jeg synes, jeg har haft en god sæson. Jeg er egentlig ligeglad med, hvilke priser han har vundet. Når han kommer her, så finder vi ud af, hvem der er bedst til træning og bedst i kamp. Og det er jo ret simpelt. Den, der er bedst, spiller,« siger den kølige finne.

26-årige Jesse Joronen har i denne sæson været Ståle Solbakkens klare førstevalg mellem stængerne, mens Stephan Andersen har været andenmålmand.

FC Københavns Jesse Joronen er ikke bekymret over, at klubben har hentet Sten Grytebust i OB. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns Jesse Joronen er ikke bekymret over, at klubben har hentet Sten Grytebust i OB. Foto: Mads Claus Rasmussen

Fra den nye sæson er det dog forventet, at Stephan Andersen vil forlade den københavnske storklub, og dermed vil der blive en noget mere lige konkurrence om pladsen som holdets førstemålmand.

Den finske keeper blev i december 2017 købt af FC København, men spillede sæsonen færdig i AC Horsens, inden han fra sommeren 2018 tog over fra Robin Olsen, der blev solgt til AS Roma.

Jesse Joronen har i denne sæson spillet 29 superligakampe og holdt clean sheet i 14 af dem.

Til sammenligning har Sten Michael Grytebust spillet 32 kampe og holdt buret rent 10 gange.